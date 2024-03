Marozsán Fábián menetelése remek mérkőzésen ért véget Miamiban

A másodikban felváltva mindenki hozta a maga adogatását, 2:2-nél Marozsán bréklabdához jutott, amit ellenfele hárított. Ezután a német kicsit kiborult, mert a bíró figyelmeztette az adogatás késleltetése miatt, ami ezúttal nem volt jogos, mert a nagy szélben okkal várt a megengedettnél kicsit hosszabban néhány másodperccel. Ám ez sem zavarta meg, két remek adogatással lezárta a játékot. De nem zavarta meg a magyart sem, aki semmire hozva a maga adogatását, sokadszor eredményesen alkalmazva a rövidítést.

Alekszander Zverev szerint Marozsán Fábián top 10-es játékos lehet Fotó: Reuters/Geoff Burke

Így haladtak előre a felek, és 5:4-nél Marozsán Fábián azért szervált, hogy folytatódjon a mérkőzés. Ez sikerült is, jól adogatva, rövidítve és az alapvonalról is nagyszerűen ütve. Miután Zverev újra hozta az adogatását, újra ugyanaz volt a helyzet. Sajnos két ki nem kényszerített hibát is elkövetett, kétszer is rosszul ejtett, elveszítette az adogatást, és ezzel a mérkőzést is. Ennek ellenére elégedetten utazhat el Miamiból, hiszen top tízes teniszezőket győzött le, méltó ellenfele volt Zverevnek is, hétfőtől a legjobb ötven közé kerül a világranglistán, és gyakorlatilag biztossá vált a helye a párizsi olimpián. A mérkőzés után a legyőzője is elismerten nyilatkozott róla, remek játékosnak nevezte, és ha úgy játszik majd mindig, mint most a második játszmában, akkor Zverev szerint hamarosan az első tízbe is beléphet.