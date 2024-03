Messi és Suárez egymásra licitáltak az éjjel, kiütés lett a vége + videó

Az Inter Miami az idénybeli harmadik meccsén lépett pályára az MLS-ben az Orlando ellen, és hazai pályán 5-0-s győzelmet aratott. A siker két főszereplője és Luis Suárez voltak, mindketten két gólt szereztek, de az egymásra licitálást az uruguayi nyerte meg, aki mellé még két gólpasszt is kiosztott a meccsen.

Luis Suárez megszerezte az első góljait az MLS-ben (Fotó: EPA/Cristobal Herrera-Ulashkevich)

Suárez a mostani idényre csatlakozott az Inter Miamihoz, az első két bajnokin nem volt eredményes, így most szerezte meg az első góljait az MLS-ben. Olyanra legutóbb 2020 augusztusában volt példa, hogy Messi és Suárez is gólt szerzett egy tétmeccsen csapattársakként, akkor még a Barcelona színeiben a Napoli elleni Bajnokok Ligája-mérkőzésen találtak be mindketten egyszer-egyszer.

Messi és Suárez duplája:

A Miami nagy formában kezdte a bajnokságot, három meccs után veretlen, 7 pontot szerzett és 8-1-es a gólaránya.

Döntetlen a magyar rangadón

Az MLS két magyar válogatott játékosának csapata, a Sporting Kansas City és a Philadelphia Union egymás ellen lépett pályára. Az 1-1-es döntetlennel végződő találkozón Sallói Dániel a 87. percig volt a pályán, míg a vendégeknél a félidőben állt be csereként. Gólt ezúttal egyik magyar játékos sem szerzett, Gazdag az első fordulóban már betalált egyszer.

Borítókép: Messi vezérletével szárnyal az Inter Mimai (Fotó: EPA/Allison Dinner)