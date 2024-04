Milanóban hamar elszabadultak az indulatok, bajnok az Inter!

Ahogy egy nappal korábban az el Clásico, úgy hétfő este a milánói derbi is különös jelentőséggel bírt. Előbbin a Real Madrid matematikailag még nem, a realitásokat nézve viszont lezárta a spanyol bajnoki címért folyó versenyfutást. Milánóban viszont az Internazionale abban a tudatban lépett pályára – hivatalosan az AC Milan vendégeként a két klub által közösen használt Giuseppe Meazza Stadionban –, hogy egy győzelemmel behozhatatlan előnyre tesz szert a városi rivális előtt. Ráadásul nem is akármilyen bajnoki cím válhatott biztossá: a bajnokságot az Inter és a Milan is úgy kezdte el, hogy a huszadik aranyérmére, azaz a címer fölötti második csillagra hajt.

Yann Sommer, az Inter kapusa a Milan ellen is jól védett (Fotó: X/Inter)

A városi rangadón már a nyolcadik percben elszabadultak az indulatok: Theo Hernández rúgta fel Nicolo Barellát, Yacine Adli pedig ezért megharagudott a földre került olasz játékosra, akit védelmébe vett az Inter, a legvehemensebben Henrih Mhitarjan. Végül mindenki megúszta lap nélkül a tömegjelenetet.