Klopp egy játékost emleget, ő lehetett volna a siker kulcsa?

Az Atalanta olyasmit ért el, ami bármely csapatnak becsületére válna: egy kupasorozatban kiejtette a Liverpoolt. Az olasz gárda az Európa-liga negyeddöntős párharcában négy félidőből háromban jobbnak bizonyultak a hatszoros BL-győztes, angol bajnoki címért harcban lévő csapatnál. Ezzel az Atalanta fennállása során másodszor jutott egy nemzetközi kupasorozat elődöntőjébe, az 1988-as KEK-menetelés óta vártak Bergamóban ilyen sikerre.

Ezúttal Klopp (balra) csapata győzött, de Gasperini együttese jutott tovább Fotó: EPA/MICHELE MARAVIGLIA

– Egy nagyszerű edzőt és remek csapatot ejtettünk ki – mondta lelkendezve Gian Piero Gasperini a Sky Sports Italiának. – Szívvel-lélekkel küzdöttünk és egy csodálatos nézősereg állt mögöttünk. Nagyon boldogok vagyunk, de holnaptól már a következő meccsekre koncentrálunk.

Például az Olympique Marseille elleni elődöntőre. Pedig a visszavágó első percei alapján nem tűnt lehetetlennek, hogy a Liverpool vendégként ledolgozza az odavágón összehozott háromgólos hátrányát. Mohamed Szalah a büntetőpontról talált be a 7. percben, és az első félidőben még energikusan játszottak a Vörösök, ők is elhitték, hogy lehet keresnivalójuk a párharcban. Aztán talán éppen Szalah a szünet előtt kihagyott ziccere volt az, ami megakasztotta őket, mindenesetre a második félidőben ismét az Atalanta volt a jobb. Gasperini szerint ez gólokkal kellett volna bizonyítaniuk. Ez nem történt meg, ezért 1-0-s vereséggel zárulta a csütörtöki mérkőzés, de ez most belefért.

– Sok felesleges tizenegyest hoztunk össze az idényben, a mostani büntető miatt azt hittem, hogy rossz napunk lesz. Ehelyett azonban fantasztikus teljesítményt tettünk le az asztalra. Gólokat kellett volna szereznünk, mert megtaláltuk a lyukakat a védelemben, ahogy Liverpoolban is. Frenetikus meccs volt a mai. Többféleképpen lehet védekezni, mi a magas letámadást választottuk. Erősek voltunk, tartottuk velük a tempót – tette hozzá büszkén a 66 éves mester. Amikor arról kérdezték, ezt tartja-e a pályafutása fénypontjának, így felelt:

– Én talán nem szerzek sok trófeát, de ez a menetelés szerintem érmet érdemelne. Természetesen mi is nyerni szeretnénk valamit, de nekem egy trófeával ér fel az, hogy mennyire egységes a csapatom. A szünetben megkérdeztem tőlük, mélyebben védekezzünk-e, de nem akartak. Mint mondtam, nekem az egy trófeával ér fel, hogy ugyanazt gondolják, amit én.

Klopp: Csak egy dolog maradt hátra

A csapatát nemzetközi kupameccsen utoljára irányító Jürgen Klopp elégedett volt a játékosai hozzáállásával azok után, hogy már az első mérkőzésen megpecsételődött a Liverpool sorsa.

– Vegyesek az érzéseim. Kiestünk, de a meccsen látottakkal elégedett voltam. Az első mérkőzésen nagy akadályt gördítettünk magunk elé. Ezek után nagyon tetszett a mai meccs, a srácok szenvedélyesek voltak, és megmutatták, mennyire erősek. Nagyszerű volt, amit produkáltak. Ugyanakkor néha elsiettük a dolgokat. Ha jobb állapotban van, tovább játszhatott volna, de már az is elképesztő, hogy egyáltalán pályára lépett (az angol védő sérülése után először kezdett – a szerk.). Egy idő után elfogyott az ereje – fedte fel a TNT Sports kérdésére a német menedzser. – Az Atalanta megérdemelten jutott tovább. Mi most megnyertük a meccset, ilyen reakciót akartam látni a játékosaimtól. Nehéz volt, de előre tudtuk már, hogy így lesz.

Arra utalt Klopp, hogy a Liverpool rettenetes időszakon van túl, három nyeretlen találkozó után a csütörtöki volt az első győzelme. A két vereség és egy döntetlen ráadásul nagyon sokba került a gárdának, hiszen az El-ből való kiesése mellett a bajnoki cím megnyerésére is kisebb lett az esélye, két ponttal már a City vezet a Premier League-ben, és jobb gólkülönbségének köszönhetően még az Arsenal is Szoboszlai Dominikék előtt van. A sikeredző nyári távozása előtt ugyanakkor már csak a bajnokság megnyerésével hódíthatna el trófeát a Liverpool.

– Ma nyertünk, elindultunk a jó úton. Szerettünk volna eljutni Dublinba (ott rendezik az El-döntőt – a szerk.), ám ez nem történik meg. A bajnokságra kell összpontosítanunk, mert egy sorozatban még versenyben vagyunk, úgyhogy mindent beleadunk a sikerért.

