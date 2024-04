Kozák Danuta nem ellenfélként, hanem társként tér vissza három év után

A tokiói olimpián Bodonyi (férjezett nevén Hadvina) Dórával bronzérmet szerzett, pedig Medveczky Erikával negyedik lett. Mindkét magyar hajó elmaradt a céljától, talán ezért is döntött úgy Kozák és Csipes még ugyanabban az évben, hogy a világbajnokságon együtt indulnak. Jól tették. Előbbi pályafutása tizenötödik, utóbbi a kilencedik világbajnoki aranyérmét szerezte.

Kozák Danuta és Csipes Tamara három éve vb-aranyat nyert K2-500 méteren. Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt

Utána mindkét bajnoknő szünetett tartott. Kozák Danuta életet adott második gyermekének, de a 2022-es évet Csipes is kihagyta. Utóbbi tavaly már versenyzett, de messze volt a csúcsformájától, sem a krakkói Európa-bajnokságon, sem a duisburgi világbajnokságon nem szerepelt igazán jól, a vb-n részese volt a magyar női kajak történelmi kudarcának: a négyesünk csupán hetedik lett, igaz, legalább így is kvótát szerzett. Tavaly már Kozák Danuta is edzésbe állt, de versenyen még nem indult.

A női párosnak kiemelt szerepe van ebben az évben, hiszen ebben az egységben tavaly nem szerezhetünk kvótát, ezt idén a pótkvalifikációs világkupán lehet pótolni ezt a mulasztást. Csak éppen nem a Kozák, Csipes duónak, hiszen olyan egységek versenghetnek ezért, akiknek egyik tagjuk sem szerzett még kvótát, már pedig Csipes benne ült a négyesben.

A szolnoki versenyen egy kivétellel összeáll az olimpiai bajnok négyes is. Kozák, Csipes és Hadvina mellett a már visszavonult Kárász Annát Gazsó Dorka helyettesíti. Ez a kvartett, mondjuk ki, akár a címvédésre is esélyes lehet.

A válogató kedd délután a férfi négyesek futamával indul, a vb-ezüstérmes Nádas Bence, Csizmadia Kolos, Kuli István, hajónak több kihívója is van.