Lékai Máté bombaerős olimpiára készül, elmaradhat az Egyiptom elleni meccs

a kevés kapocs egyike a legutóbbi, olimpián szerepelt magyar férfi-kézilabdaválogatott (2012) és a mostani, a 2024-es játékokra kijutott nemzeti csapat között. A rutinos irányító felkészülését nem befolyásolja, hogy megvan a nemzeti csapat csoportbeosztása, Lékai Máté szerint ugyanis az olimpiai mezőnyben eleve garantált volt a nehéz csoport.

Lékai Máté és társai erős olimpiai mezőnybe jutottak be (Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt)

– Azt gondolom, hogy a valaha volt legerősebb olimpia lesz. Legutóbb talán Barcelonában volt a házigazda erős kézilabdanemzet, bár akkor még a spanyolok sem voltak annyira jók, mint most. A kínaiak, a britek vagy legutóbb a japánok sem rendelkeztek erős csapattal, 2016-ban a brazil még úgy-ahogy. Most viszont a rendező Franciaországé kézilabdában a világ egyik, ha nem a legjobb csapata, emellett Egyiptom is sokkal komolyabb játékerőt képvisel, mint a korábbi afrikai bajnokok – elemzett lapunknak Lékai Máté, hangsúlyozva: az olimpiai mezőnyben nincs gyenge csapat.

Lékai Máté az Egyiptom elleni nyitányról

Éppen Egyiptom ellen kezdi meg szereplését az olimpián a magyar válogatott, amely akár rögtön sorsdöntő is lehet a csoportból való továbbjutás, azaz az első négy közé kerülés szempontjából. Lékai Máté szerint ennél összetettebb a helyzet a csoportban.