A Manchester City balfácánja ma a mennybe ment, de hol maradt a 11-es?! + videó

Nem könnyű megemészteni a Manchester City játékosainak és szurkolóinak, hogy szerdán címvédőként kiestek a Bajnokok Ligája negyeddöntőjében: az első meccsen hiába értek el 3-3-as döntetlent a Real Madrid otthonában, a visszavágó az Etihad Stadionban a nyomasztó fölényük ellenére 1-1-re végződött, a 11-espárbajt pedig 4-3-ra a spanyolok nyerték. A Cityből és Mateo Kovacic is elrontotta a büntetőt, előbbi ráadásul buta módon Andrij Lunyin kapus kezébe emelte a labdát…

Bernardo Silva hibája szerdán végzetes lett a Manchester City számára Fotó: MTI/EPA/Peter Powell

Pep Gardiola együttesének háza táján azonban nem maradt sok idő a sebek nyalogatására, ma a londoni Wembley-ben az FA-kupa első elődöntőjében a Chelsea ellen kellett pályára lépnie. (A másik ágon ugyancsak a Wembley-ben vasárnap 16.30-kor a Manchester United és a másodosztályú Coverntry csap össze.)

A Manchester City rossz, a Chelsea jó előjelekkel léphetett pályára

A Manchester City a Premier League-ben és az FA-kupában is címvédő, a bajnokságban most is az élen áll, a Chelsea pedig csak a kilencedik, de a legutóbbi fordulóban hazai pályán 6-0-ra ütötte ki az Evertont. Azon a meccsen Cole Palmer négy gólt szerzett, és a 21 éves középpályás tavaly még a City játékosa volt, szeptemberben igazolt a Chelsea-hez. A Premier League idei szezonjában 27 meccsen 20-szor volt eredményes, holtversenyben vezeti a góllólövőlistát Erling Haalanddal, a Manchester City gólvágójával, de Haaland izomsérülése miatt most a keretbe sem került be. A Real Madid elleni kezdőcsapatból Éderson, Rúben Dias és Gvardiol is kimaradt, Ortega, Aké és Stones került a helyükre, Haalandot pedig Álvareznek kellett pótolnia. A „bűnös” Bernardo Silva most is kezdett. A változtatások dacára a Chelsea kezdett jóval aktívabban, és a 14. percben a védők között kilépő Foden kis híján be is talált, az elfektetett Petrovics kapus éppen csak bele tudott piszkálni a labdába.

Manchester City almost unlocked the Blues' defence 😯#EmiratesFACup pic.twitter.com/qMmG5LRh3n — Emirates FA Cup (@EmiratesFACup) April 20, 2024

A 28. percben aztán a Chelsea még nagyobb ziccert hagyott ki, egészen pontosan a szenegáli Nicolas Jackson, aki egy kontrából meglódulva Ortega kapus mellett is elvitte a labdát, de nem lőtt egyből, hanem visszatette középre a labdát, és ezzel oda lett a helyzet. Az első félidőben nem láthattunk gólt.

A második játékrész elején másodperceken belül Jackson lövése és fejese is munkát adott Ortegának.

Two massive chances for Nicolas Jackson go amiss 😲#EmiratesFACup pic.twitter.com/XkAR4QHATY — Emirates FA Cup (@EmiratesFACup) April 20, 2024

Az 56. percben Palmer végezhetett el szabadrúgást, a labda jól láthatóan a sorfalban álló Grealish kezén irányt változtatva vágódott az alapvonalon túlra, a játékos belekapott a labdába.

Grealish kezezése nem ért 11-est, Bernardo Silva hős lett

A Chelsea vezetőedzője, Mauricio Pochettino szemszögéből is jól látható volt az eset, a tréner reklamált is. Michael Oliver játékvezető megdöbbentő módon kirúgást ítélt, és ez azután is így maradt, hogy a VAR-ral konzultált.

kezezése Forrás: X

This is a CLEAR HANDBALL by Grealish but ofc when Manchester City is involved corruption is not far away

pic.twitter.com/223r2RKXEv — Face (@FaceUTD) April 20, 2024

A 84. percben aztán megszerezte a vezetést a Manchester City, egy bal oldali támadás végén, miután Petrovic nem tudott menteni, Bernardo Silva hat méterről bevágta a labdát. S a Ciy ezzel a góllal meg is nyerte a mérkőzést 1-0-ra, a szerdán elátkozott 29 éves portugál középpályás a pokolból a mennybe ment.