Szoboszlaiék a Premier League reményei a City és az Arsenal kudarca után

A következő idénytől átalakul a Bajnokok Ligája, a jelenlegi 32 csapatos mezőny 36-ra bővül, és ebből plusz két helyért a legnagyobb topligák futnak versenyt, amelyek már eddig is négy-négy klubot indíthattak a legrangosabb nemzetközi kupasorozatban, de közülük kettő már ötöt nevezhet majd be legközelebb. Ebből a szempontból komoly következménye van a Manchester City és az Arsenal negyeddöntőbeli kiesésének a BL-ben, ugyanis a Premier League lemarad a versenyben, így nagy szükség lenne Szoboszlai Dominikék csodájára ma – a Liverpool 3-0-s hátrányból igyekszik fordítani az Atalanta ellen az Európa-ligában.

A Bayern München győzött az Arsenal ellen, aminek nagy jelentősége van. Fotó: EPA/Matthias Schrader

Hogy melyik két topliga kap plusz egy-egy helyet a következő BL-idényben, az a mostani idény nemzetközi teljesítménye alapján is dől el az UEFA-rangsor szerint. Most a 2020-as covidos év óta először fordul elő, hogy nincs angol klub a legjobb négy között a BL-ben, mondhatni, a lehető legrosszabbkor.

A Daily Mail cikke szerint jelenleg Olaszország és Németország vezeti a rangsort 18 428, illetve 17 642 ponttal, őket követi Anglia 16 875 ponttal. Csakhogy a Bundesliga két csapattal (Bayern München, Dortmund) ott van a BL-elődöntőben, a Premier League pedig eggyel sem. Az Európa-ligában pedig a már német bajnok Bayer Leverkusen a West Ham United ellen 2-0-s előnyről várja a mai visszavágót.

Ezért is lenne kiemelten fontos ugyanitt a Liverpool csodája a hazai 3-0-s vereség után az Atalanta elleni negyeddöntőben. No meg azért is, mert egy olasz csapat biztosan ott lesz az El-elődöntőben, hiszen a Roma és a Milan egymás ellen dönt a továbbjutásról.

Magyarok is jól járhatnak a Premier League bukásával

A Európa-konferencialigában német csapat már nincs harcban, ott az olaszokat a Fiorentina, az angolokat az Aston Villa képviseli még. A Daily Mail szerint azonban ha ma a Liverpool és a West Ham kiesik az Atalanta és a Leverkusen ellen, amire az első meccsek eredményei alapján jó esély van, akkor véget érhet a versenyfutás az extra BL-helyekért, azokat megszerzi a Serie A és a Bundesliga.

Utóbbi magyar szempontból nem lenne rossz hír, hiszen a Bundesligában a Lipcse (Gulácsi Péter és csapata) nagy harcot vív a negyedik helyért a Dortmunddal, így viszont mindkét csapat ott lehetne a BL-ben a következő idényben.