Dibusz Dénes és Gulácsi Péter tanácsainak is köszönheti jó szereplését a Fehérvár „századosa”

Százados lett a Fehérvár válogatott kapusa, Tóth Balázs.

A 26 éves kapuvédő 2020. március 14-én debütált az élvonalban, négy évvel később, 2024. április 6-án pedig már 100. alkalommal lépett pályára a hazai bajnokságban. A századik egészen emlékezetesre sikeredett, hiszen a fehérváriak 5-0-ra győzték le a Mezőkövesdet.

– Hihetetlen, hogy már a 100. meccsem volt, olyan, mintha most játszottam volna az elsőt az NB I-ben. Az első 100 mérkőzésem nagyon gyorsan eltelt. Annak nagyon örülök, hogy győztes meccsen tudtam ünnepelni, ráadásul kapott gól nélkül – kezdte a lapunknak nyilatkozó Tóth Balázs, aki négy évvel ezelőtt még a Puskás Akadémiát erősítette, tavaly nyár óta viszont már fehérvári színekben véd.

Győzni kell, hogy elérhető legyen a második hely

A folytatás élesebb meccset ígér a fehérváriaknak, a 27 forduló alatt szerzett 46 ponttal a harmadik helyen álló együttes ugyanis szombaton az 50 pontos, másodikként rangsorolt Paks vendége lesz (19.30, tv: M4 Sport).

– Nagyon várjuk már a paksi meccset, szerintem izgalmas mérkőzés lesz. Biztosan a Paks is úgy van vele, hogy egy győzelemmel bebiztosíthatja a második helyét, viszont részünkről is csak egy kimenetel elfogadható: a győzelem. Jól tudjuk, ha nem sikerül nyernünk, felzárkózhat mögénk a Puskás Akadémia. Készülünk, szeretnénk elhozni a három pontot Paksról, de nagyon nehéz lesz – mondta Tóth, aki a Székesfehérvárra szerződése óta stabil kezdőjátékossá nőtte ki magát. A Puskás Akadémiától igazolt kapus az előző klubjában töltött utolsó félszezonjában még nem ilyen státuszban volt. – A Vidiben viszont azonnal megkaptam a lehetőséget, amiért nagyon hálás vagyok. Fehérváron újra meg tudtam mutatni, hogy képes vagyok olyan teljesítményre, mint amit jelenleg is nyújtok – tette hozzá.

Élmény a válogatottnál dolgozni

Tóth Balázs a 2020-ról 2021-re halasztott Európa-bajnokság előtt már volt válogatott kerettag, csakúgy, mint 2022-ben, tartósan azonban nem tudott megragadni szövetségi kapitány névsorában. Most jó teljesítményének köszönhetően újra esélyt kapott, a kontinenstornára készülő nemzeti csapat márciusi felkészülési mérkőzéseinek időszakában testközelből követhette Dibusz Dénes és Gulácsi Péter vetélkedését a kezdőcsapatba kerülésért.

Márciusban a válogatottnál is számítottak Tóth Balázsra. Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd

– Élmény velük együtt dolgozni, főleg úgy, hogy Gula (Gulácsi Péter – a szerk.) nemzetközi szinten is magasan jegyzett klubban véd, illetve Dénes (Dibusz – a szerk.) is évről évre szerepel a nemzetközi porondon. Mindketten nagyszerű kapusok, rengeteg dolgot tudok tőlük tanulni mind a pályán, mind azon kívül. Folyamatosan érdeklődöm náluk, hogy milyen edzéstervvel dolgoznak, Gulát gyakran megkérdezem, hogy a Bundesligában milyenek az edzések. A tanácsaiknak köszönhetően úgy érzem, rengeteget tudok fejlődni – árulta el Tóth Balázs. – Legutóbb ott lehettem harmadik számú kapusként a válogatott keretében, ahol főként az volt a feladatom, hogy segítsem őket. Nagyon szeretném, ha a szezon végéig kitartana a jó formám, és ott lehetnék mögöttük az Európa-bajnokságon is.

A dobogós helyekért zajló verseny mellett az NB I 28. fordulójában eldőlhet a kiesés kérdése is. A Kisvárda 13, a Mezőkövesd 14 ponttal van lemaradva a még bennmaradó helyen álló Újpest és Kecskemét mögött, így amennyiben a kieső helyen álló két együttes kikap, a három előttük álló pedig nyer, megpecsételődik a kisvárdaiak és a mezőkövesdiek sorsa. A sereghajtó Mezőkövesd akkor is búcsúzik, ha vereséget szenved, az Újpest és a Kecskemét győz, a ZTE pedig pontot szerez. A tabella élén 11 pontnyi előnnyel álló Ferencváros Zalaegerszegre látogat vasárnap, amennyiben győz, azzal megteremtheti az esélyt arra, hogy akár már a jövő héten bebiztosítsa bajnoki címét.

Az NB I 28. fordulójának programja:

Szombat

Kisvárda–Újpest 14.30 (tv: M4 Sport)

Debrecen–Kecskemét 17.00 (tv: M4 Sport)

Paks–Fehérvár 19.30 (tv: M4 Sport) Vasárnap

MTK Budapest–Diósgyőr 14.00 (tv: M4 Sport)

Zalaegerszeg–Ferencváros 16.30 (tv: M4 Sport)

Mezőkövesd–Puskás Akadémia 18.45 (tv: M4 Sport+) A bajnokság állása:

Hirdetés: ha kedvet kapott a fogadáshoz, keresse fel a Szerencsejáték Zrt. Tippmix Pro oldalát, ahol azonnal fogadhat, játszhat, nyerhet.