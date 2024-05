Ez az edzőváltások nyara: újabb topklub rúgta ki a trénerét

Mint azt korábban megírtuk, edzőkeringőre kerül sor a nyáron, a Bayern München, a Chelsea, a Juventus, a Liverpool és a pletykák szerint a Manchester United trénere is távozik. Hosszú ideje rebesgették már, hogy az AC Milan is megválna Stefano Piolitól, és ez az idény végén meg is történik.

Stefano Pioli bajnoki címet nyert az AC Milannal. Fotó: AFP/Anadolu Agency/Isabella Bonotto

Még egy forduló van hátra az olasz bajnokságból, a már biztosan ezüstérmes piros-feketék szombaton (20.45, Sport 2) a Salernitanával csapnak össze a San Siróban. Ezen a meccsen még Pioli irányítja a csapatot, de ez lesz az utolsó fellépése a milánóiaknál.

– Az AC Milan szívből köszöni Stefano Piolinak és a stábjának, hogy az elmúlt öv évben irányították a csapatot, a feledhetetlen bajnoki címet és azt, hogy elérték, az AC Milan újra a nemzetközi kupasorozatok állandó szereplője legyen. Stefano professzionalizmusa és emberi hozzáállása jelentősen hozzájárult a csapat fejlődéséhez, és az első naptól kezdve megtestesítette a klub alapértékeit – hálálkodott a klub Piolinak, aki természetesen viszonozta a gesztust, valamint a szurkolóknak is megköszönte a támogatást.

Portugál edző lehet Pioli utódja az AC Milannál

Az olasz szakember 2019 októberében Marco Giampaolót váltotta a kispadon, a 2021–22-es idényben bajnoki címet nyert a gárdával, amely azelőtt utoljára 2011-ben volt aranyérmes. Tavaly pedig a Bajnokok Ligája elődöntőjéig menetelt az AC Milan.

A hírek szerint a Bologna, a Fenerbahce és a Napoli is szívesen látná a soraiban Piolit. Az ő helyét pedig minden bizonnyal a jelenleg a Lille-nél dolgozó portugál tréner, Paulo Fonseca veszi át, aki korábban az AS Romát is irányította.

Hirdetés: Ha kedvet kapott a fogadáshoz, keresse fel a Szerencsejáték Zrt. Tippmix Pro oldalát, ahol azonnal fogadhat, játszhat, nyerhet.