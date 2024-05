Ancelotti odaszúrt Tuchelnek: Mi is nekiállhatnánk panaszkodni

Carlo Ancelotti olyasmit ért el, amit korábban egy vezetőedző sem: hatodszor szerepelhet a Bajnokok Ligája döntőjében. A Real Madriddal és az AC Milannal négyszeres BL-győztes szakember ismét a spanyolokkal ünnepelhet, miután az idegenbeli 2-2 után szerdán hazai pályán 2-1-re legyőzték a Bayern Münchent. Pedig a meccs 88. percéig nem állt jól a királyi gárda szénája, 1-0-ra vezettek a bajorok, de egy kapushibát kihasználva Joselu egyenlített, négy perccel később a 34 éves csatár újabb góljával le is zárta a meccset. Így a Real Madrid készülhet a Borussia Dortmund elleni döntőre és esetleg a 15. győzelmére a kupasorozatban.

Tizenötödször lehet Európa legjobbja a Real Madrid (Fotó: AFP/Anadolu/Burak Akbulut)

– Újra megtörtént – mondta mosolyogva Ancelotti a találkozót követő sajtótájékoztatón. – Egy fantasztikus pálya és olyan játékosok kellettek hozzá, akik sosem adják fel a reményt. Ez valami varázslatos. Jól játszottunk, de nehéz meccs volt. Irányítottunk, aztán pedig erősek voltunk, nem veszítettük el a fejünket. A szurkolóknak és a klubnak is köszönettel tartozunk. Na meg persze a játékosoknak, mert egy olyan idényt produkáltak, amelyre senki sem számított – még én sem. Döntőbe jutni siker, bármi is történjen ezután.

Bár nagyot küzdött a csapata, Ancelotti úgy látja, korábban volt már rosszabb helyzetben is a királyi gárda. Például a negyeddöntőben.

– A City elleni meccs nehezebb volt. Akkor két gólt kellett szereznünk, itt pedig most a döntetlen is elég lett volna. Amikor egy meccs végén találsz be, onnan az ellenfelednek lefelé vezet az útja. Te pedig megpróbálsz újabb gólt szerezni – magyarázta a tréner.