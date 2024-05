Várhatóan megbukik a csapatánál, a Bayern mégis lecsapna az edzőre

Xabi Alonso, Julian Nagelsmann, Ralf Rangnick – egyre bővül azon edzők listája, akik iránt érdeklődik a Bayern München, de ők nem kérnek a klub ajánlatából. A bajorok már februárban bejelentették, hogy Thomas Tuchel nem tölti ki a 2025-ös júniusáig szóló szerződését, hanem a mostani idény végén leváltják. Erre amiatt került sor, mert láthatóvá vált, hogy megszakad a Bayern tizenegy éve tartó sikersorozata a Bundesligában, a Német Kupából a harmadosztályú Saarbrücken ejtette ki a csapatot, amely aztán a Lazio elleni nyolcaddöntős párharc első felvonását is elveszítette a Bajnokok Ligájában.

Ten Hag a Unitednek talán nem kell, a Bayernnek igen? Fotó: EPA/Peter Powell

A müncheniek végül nemcsak a Laziót búcsúztatták, hanem az Arsenalt is, úgyhogy már az elődöntőben járnak a patinás sorozatban, és a hazai 2-2-es döntetlen után még arra is van esélyük, hogy a Real Madridot legyőzve a fináléba jussanak. A sorozatos visszautasítások után és talán a BL-menetelés hatására is felmerült, hogy akár a klub visszakozhat is, és jobb megoldás híján megtartja Tuchelt, de valószínűleg nem ő az első számú választás a posztra.

Ten Hag felkerült a Bayern listájára

Már csak azért sem, mert a Sky Sports egy új nevet dobott be a kalapba. Az angolok úgy értesültek, hogy a Bayern München felvette a kapcsolatot Erik ten Hag ügynökével, hogy megérdeklődje nála, a holland tréner áttenné-e a székhelyét a bajor fővárosba. Magával Ten Haggal még nem egyeztettek, de természetesen ő is értesült a történtekről, azonban egyelőre a Manchester Unitedre fókuszál. Szeretné megnyerni a csapattal az FA-kupát (a Manchester Cityvel meccselnek a döntőben), illetve nemzetközi kupaindulást érő helyen végezni a Premier League-ben. Jelen pillanatban csak a nyolcadik az angol rekordbajnok, így egyelőre kérdéses, hogy a két kívánság valamelyike valóra válik-e.

Ten Hag bízik benne, hogy kitöltheti a következő idény végéig szóló szerződését annak ellenére is, hogy már hónapok óta azt pletykálják, hogy a Manchester United az utódját keresi. Korábban a Chelsea-nél is megfordult Thomas Tuchelt is emlegették a jelöltek között.

Amennyiben a Vörös Ördögök megválnának Ten Hagtól, akkor sem lenne biztos, hogy a holland szakember a bajorok mellett tenné le a voksát. A Sky Sports ugyanis arról számolt be, hogy további két klub is lecsapna rá.

