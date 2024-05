A kétségbeesett Bayern már Guardiola kegyeire hajt, és ezt a választ kapta

Minden jel szerint hatalmas öngólt rúgott a Bayern München azzal, hogy februárban arról döntött, Thomas Tuchel lapátra kerül az idény végén. Egyrészt az edző bár a Bundesligában elbukott a csapattal, de közben a Bajnokok Ligájában a döntőbe jutás kapujában áll a Real Madrid elleni elődöntő szerdai visszavágója előtt az első meccs 2-2-es döntetlenje után. Másrészt a Bayern edzőjelöltjei sorra visszautasítják a bajor kispadot. Így tett már Xabi Alonso, Julian Nagelsmann és Ralf Rangnick is, akikkel tárgyalást kezdeményeztek. S most újabb névvel bővült a sor: Pep Guardiola is nemet mondott.

Pep Guardiola nem tér vissza a Bayern München hívására (Fotó: EPA/Mike Egerton)

A Manchester City edzője korábban 2013 és 2016 között már irányította a Bayernt, amellyel háromból három német bajnoki címet szerzett, de a BL-ben nem jutott az elődöntőnél tovább, ezért nem volt átütő siker a müncheni munkája. A német klub azóta is kiváló kapcsolatot ápol Guardiolával, akinek állítólag a mai napig háza van Münchenben. A Bild arról írt, hogy a Bayern bepróbálkozott, hátha vissza tudja csábítani Guardiolát.

Hogy nem csak viccről vagy minden alapot nélkülöző pletykáról volt szó, azt jelzi, hogy a spanyol edző menedzsmentje reagált a megkeresésre, erről a Kicker írt cikket.

„Pep a szívén viseli az FC Bayern sorsát, de nem akarja elhagyni a Manchester Cityt a nyáron. Nagyon elégedett a jelenlegi helyzetével, és 2025-ig szóló szerződése van. Az FC Bayernhez való visszatérés nem opció” – szólt Guardiola hivatalos válasza.

Tehát sem Xabi Alonso, sem Nagelsmannn, sem Rangnick, sem Guardiola nem ül el a bajor kispadra.

Akkor ki lesz a Bayern München új edzője?

Bár arról is terjedtek teóriák, hogy Tuchel mégis maradhat a helyén, a klubtól származó hírek szerint erre minimális az esély, a német edző visszatérhet Angliába, ahová a Manchester United hívja. Épp onnan érkezhet a Bayern új edzője Erik ten Hag személyében, akinek a kirúgása már csak idő kérdése a csapat hétfői, újabb megalázó veresége után.

De már az is hírlik, hogy Hansi Flick újbóli kinevezése sem elképzelhetetlen, noha ezt az opciót korábban kizárták a klub vezetői. Münchenben most minden gyorsan változik: vannak nemek, amikből könnyen igenek lehetnek, csak épp nem azok, amikre igazán vágynak.