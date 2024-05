Hány Dárdai lesz a válogatottban? Ez itt a nagy kérdés

korábbi nyilatkozatai alapján ma nem számíthatunk nagy meglepetésekre. Labdarúgó-válogatottunk szövetségi kapitánya 13 órakor kihirdeti bő keretét, akik közül huszonhatan (huszonhárom mezőnyjátékos és három kapus) majd a június 14-én kezdődő Európa-bajnokságra is vele tartanak.

általában ott van Marco Rossi választottjai között Fotó: Mirkó István

Rossi nem tervezett nagy változásokat a korábbi csapataihoz képest. Ha a márciusi, törökök elleni keretet vesszük alapul, ott három kapus neve szerepelt: Dibusz Dénesé (Ferencváros), Gulácsi Péteré (RB Leipzig) és Tóth Balázsé (Fehérvár). Előbbi kettőnek bérelt helye van a válogatottban, az ő esetükben csak az a kérdés, hogy melyikük őrzi majd a mieink kapuját az Eb-n. Tóth Balázs tavasszal azok után kapott meghívót, hogy Szappanos Péter (Paks) megsérült. A tolnaiak hálóőre április elején tért vissza, nem tudni, hogy a kontinensviadalra való szűkített keret kijelölésekor melyikük élvez majd elsőbbséget.

Bevethető-e Fiola?

A védelmet tekintve nincs túl nagy merítési lehetősége a szövetségi kapitánynak. És bár az az alapelve, hogy a klubjaiknál mellőzött futballistákat nem vet be, néhány játékos kivételt képez a szabály alól. Így (Freiburg) egy percet sem játszott március vége óta, de kirobbanthatatlan a válogatottból. Hasonló cipőben jár is, aki első lábközépcsont-repedés miatt nem szerepelhetett az Omonia Nicosiában, de a saját elmondása szerint az Eb-szereplése nincs veszélyben. A márciusi kerettagok közül Balogh Botond (Parma) és Mocsi Attila (Rizespor) sem volt túl gyakori vendég a pályán. Szalai Gábor (Lausanne), Dárdai Márton (Hertha) és (RB Leipzig) viszont folyamatosan lehetőséget kapnak a klubjuknál, Rossi meghívójára is számíthatnak. Kérdéses, hogy (Ferencváros) és Fiola Attila (Fehérvár) újra lehetőséget kapnak-e. Mindketten 2023 őszén játszottak utoljára a nemzeti csapatban. Botka azóta egyre gyakrabban tűnik fel a Ferencvárosban,

Fiola pedig korábbi sérülését követően tavasszal a Fehérvár alapembere volt. Rossi válogatottjában is fontos szereplő, ám május elején meg kellett műteni a vállát – ez esetben nem biztos, hogy a szövetségi kapitányon múlik majd, hogy a harmadik Európa-bajnokságán is kijuthat-e a Vidi csapatkapitánya. Délután mindenesetre többet fogunk tudni Fiola állapotáról.

Kevés a kiadó hely

A középpályán feltehetően nincs sok kiadó hely. A márciusi kerettagok egyike, Bolla Bendegúz (Servette), (Bournemouth), Klenheisler László (Hajduk Split), (Spezia), Nagy Zsolt (Puskás Akadémia), Loic Nego (Le Havre), (Union Berlin) és Callum Styles (Sunderland) sem sérült, a klubjaikban pedig rendszeresen játszanak. Nem lepődnénk meg, ha mindannyian ott lennének a névsorban. Közéjük szeretne csatlakozni Vécsei Bálint (Paks) is, aki a Japánban való sikeresnek nem nevezhető időszaka után nem titkoltan részben azzal a céllal igazolt Paksra, hogy esélye legyen visszakerülni a válogatottba. Öt meccse és 255 perce volt rá, hogy meggyőzze Marco Rossit, elkelne a csapatba.

Csoboth és Dárdai jó formában

Gazdag Dánielt (Philadelphia Union) a legutóbb kritizálta a kapitány, mondván a meggypiros mezben nem hozza ugyanazt a teljesítményt, mint a klubjánál. A 24-szeres válogatott szélső az MLS-ben azóta is ontja a gólokat, várhatóan Rossi a korábbi nyilatkozata ellenére is beválogatja őt. Márciusban (Ulszan Hyundai), Horváth Krisztofer (Kecskemét), (Freiburg), (Liverpool), Vancsa Zalán (Lommel), illetve Varga Barnabás (Ferencváros) szerepelt Gazdag mellett a névsorban. Most is hasonló listára számíthatunk, talán Csoboth Kevin (Újpest) és Dárdai Palkó (Hertha) tűnhet fel mellettük. A lila-fehérek szélsője legutóbbi tíz meccsén négy góllal és három gólpasszal jelentkezett, Dárdai pedig a német másodosztályban szorgoskodott az elmúlt hetekben. A Hertha játékosa egyszeres válogatott, 2022 novemberében a görögök ellen (2-1) debütált. Azóta újabb meghívóról és Európa-bajnoki részvételről álmodozik, és tett is róla, hogy megvalósítsa az álmát: április óta hat meccsen háromszor volt eredményes, háromszor pedig az előkészítő szerepében tündökölt.

Délután kiderül, hogy a válogatottban is tündökölhet-e a közeljövőben.