Ki diktáljon? Kozák és Csipes ügye a bántalmazáson felül kenyérharc

„Pont olyan mint egy aluljáróban egy sokadig lepukkant, suttyó alkesz” – a Facebook-bejegyzésében így jellemzi, majd meg is nevezi Csipes Ferencet. A magyar sportban az elmúlt években láttunk, hallottunk már furcsa dolgokat, de hogy olimpiai bajnok egy másik olimpiai bajnokot ilyen szavakkal tiporjon a sárba, arra talán még nem volt példa. A vallomás sokként érte a magyar sport szélesebb közönségét. Pedig nincs új a nap alatt.

A kajak-kenu családias sportág, helyesebben az volt, ám a tekintetben ugyanolyan, mint régen, hogy nincsenek titkok. Évek óta közismert, hogy Csipes Ferenc – már elnézést – iszik. Mint több százezer sorstársa. Ráadásul ez magán ügy, éppen ezért soha senki nem feszegette. Próbaképpen rákerestem a netre, a megfelelő kulcsszavakat beírva a gúgli nem is ad ki találatot.

is foghatja a fejét az édesapja viselkedése miatt. Fotó: Kovács Tamás

Csipes eltiltása után mi lesz Tamara lánya és Gazsó sorsa?

Csipes Ferenc olimpiai és nyolcszoros olimpiai bajnok, a sportág legendája, a mai napig sokak idolja, s ami jelen esetben ennél fontosabb, elismert edző. Alapvetően tisztelet övezi, nem csupán a lányát, Csipes Tamarát készíti fel, a női négyes olimpiai bajnoki címe 2012-ben, 2016-ban és 2021-ben is jelentős részben az ő munkáját dicséri.

Jelenleg is ő az edzője – helyesebben a felfüggesztése miatt már csak volt – a lányának és Gazsó Dorkának. Igen, nehéz, sőt talán frusztrált ember is. Ám a szakmai tudását közvetve Kozák Danuta is elismerte azzal, hogy Csipes Tamarával egy hajóban indult el K-2 500-on az első hazai versenyen, az úgynevezett tájékoztatón. Kozák Danuta bejegyzése szerint a közelmúltban a dolgok szörnyen megváltoztak.

Csipes csak a szokott formáját hozza

Csipes Ferenc kb. 3 hete bomlasztja és idegeli a tájékoztatót megnyert csapathajók versenyzőit, beleértve a sajátjait és a saját lányát is

– írja posztjában a 37 éves klasszis.

Nem voltam lenne még csak egy fél napot sem a szolnoki edzőtáborban, de amennyire tájékozódtam, nincs újdonság, „Malac” (Csipes még gyerekkorából származó beceneve) a szokásos formáját hozza. Ha piál, kötekedik, beszól, bunkó tud lenni, de rettegni azért nem kell tőle.

Hogy akkor miért fogant meg mégis a leleplezés?

A vegzáláson felül a fáradtság, fásultság, kimerültség és tanácstalanság hatására. Ugyanis előre borítékolhatjuk, női kajakosaink Párizsban nem folytatják a diadalmenetüket. Éremszerzésre most is van esélyük, de szó sincs róla, hogy akár a négyesünk első számú favoritként készülne az olimpiára. Pánik lett úrrá mindenkin.

A magyar női kajakosok az elmúlt két évben kudarcot kudarcra halmoztak a világversenyeken. A tavalyi vb-n a lehetséges hat kvótából csak négyet szereztek meg, azt is úgy, hogy a kvartett történelmi mélypontként csupán hetedik lett. Idén mindenekelőtt Kozák Danuta visszatérése táplálta a reményt, no meg az, hogy Hadvina (lánykori nevén Bodonyi) Dóra a szülés után az idei felkészülést már keményen végigcsinálta, továbbá Csipes Tamara is elszántabban dolgozik, mint egy éve. Valami mégsem stimmel.

Kozák Danutának nem megy, neki sem megy

Két hét múlva válogató. Indulni fogok egyesben, párosban és négyesben is (az más kérdés, hogy ez után a poszt után ki fog mögém ülni vagy inkább állni). Reális vagyok 37 évesen, két év kihagyás után, két gyerekkel egyesben nem fogok nyerni

– ismeri el Kozák Danuta. Valószínűleg ugyanezt mondhatná Csipes és Hadvina is: bármit csinálhatnak, nem megy úgy a hajó, mint három éve.

Érthető. Harminc, pláne harmincöt felett már nehéz, nagyon nehéz. Csak hálásak lehetünk nekik, hogy vállalják a szenvedést. Az a fő gond, hogy késik az utánpótlás, a sikersportág sikerszakága mintha megfeneklett volna.

Az olimpia azonban nem világbajnokság. Sokkal nagyobb a tét. Ne legyünk szemérmesek, pénzben kifejezve is.