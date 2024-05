Kozák kontra Csipes affér: a versenytársak letették a voksukat

A kajak-kenu mostanában sajnos ritkán kerül az érdeklődés középpontjába. Csütörtök reggel azonban felrobbant az internet Facebook-bejegyzése utána, amelyben éles szavakkal bírálta a sportág legendáját, a Budapesti Honvéd, azon belül és Gazsó Dorka edzőjét, Csipes Ferencet. A nem is annyira burkolt vád szerint a versenyzőkénz ugyancsak olimpiai bajnok Csipes Ferenc verbálisan, sőt az intimszféráját is megsértve bántalmazta a hatszoros olimpiai bajnoknőt.

Akárcsak a 2021-es világbajnokságon, Kozák Danuta az idei első hazai versenyen is Csipes Tamarával együtt indult. Fotó: Facebook/Kozák Danuta/Szalmás Péter

„Védekezésképtelen pózban kell eltűrnöm a megaláztatásokat”

„Fekszel a padon, gyakorlatilag meztelen vagy, próbálsz ellazulni, miközben gyúrnak. Valamikor bejön egy edző erősen befolyásolt állapotban. (...) Elkezd verbálisan molesztálni és sértegetni a legkülönfélébb módokon. Magát valószínüleg viccesnek találhatja, de igazából pont olyan mint egy aluljáróban egy sokadig lepukkant, suttyó alkesz. Persze, ott lépsz két nagyon és soha többet nem látod. Szeretnék lépni én is két nagyot, de kb. meztelenül fekszem a gyórúpadon. Nagyjából a fejemet sem tudom felemelni, mert az erre kialakított mélyedésben van. Lehajtott fejjel, védekezésképtelen pózban kell eltűrnöm a megaláztatásokat” – írja Kozák Danuta, később meg is nevezi, hogy a „lepukkant, suttyó alkesz” nem más, mint Csipes Ferenc.

„Bátor vagy!”

Kozák Danuta posztjára sok komment érkezett, több a kajak-kenu világából. Kozák és Szabó Gabriella nevelőedzője, Agócs Mihály az első között reagált az esetre.

„Sajnálom Dana, hogy ez megeshetett Veled! Tisztellek a kiállásodért és remélem az illetékesek megfelelően fel fognak lépni az ügyben! Szerintem minden jó érzésű ember melletted áll. Mi mindenképpen Veled vagyunk!” – írta Agócs Mihály.

Később három korábbi világbajnoki női kajakos is csatlakozott mellé. Íme:

Hildenbrand-Patyi Melinda: „Hajrá Dana!!! Le a kalappal előtted ebben is! Sok sikert és persze sok kitartást kívánok a további felkészüléshez!!!!”

Benedek Dalma: „Két gyermekes anyukaként és volt élsportolóként is köszönöm, hogy nem maradsz csenben. Bátor vagy! Erős vagy! Kívánom,hogy teljesüljön az álmod, és érmekkel térj haza Párizsból.”

Bóta Kinga: „Melletted! (Két piros szív). Nagy ölelés… így sírás közben…”

Miként beszámoltunk róla, a Magyar Kajak-kenu Szövetség is reagált az esetre, azonnali hatállyal felfüggesztette Csipes Ferencet és eljárást indított ellen. A Magyar Olimpiai Bizottság és sportállamtitkárság közös közleményben az eset kivizsgálását kéri, de azt is megjegyzi, korábban Kozáktól nem futott be panasz Csipes Ferenc ellen.

Az ügynek további következményei lesznek, hiszen Csipes Ferenc az edzője a lányának Csipes Tamarának, valamint az olimpiára készülő négyes másik tagjának, Gazsó Dorkának is. Mi több, Kozák Danua és Csipes Tamara együtt indult az idei első hazai versenyen, az úgynevezett tájékoztatón.