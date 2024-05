Ezek az aggasztó pontok Marco Rossi Eb-keretében, mégis bizakodhatunk

szerint a magyar futballnak nincs ötven válogatott szintű játékosa, neki a kezdő tizenegyen kívül még öt-hat olyan labdarúgó áll a rendelkezésére, akik hasonló minőséget képviselnek. Erre is vezette vissza a szövetségi kapitány azt, hogy az Európa-bajnokság előtt nem bő keretet hirdetett, amit a június 7-i nevezései határidőig a 26-os létszámra szűkít, hanem egyből megadta azoknak a nevét, akiket – ha addig minden jól megy – visz magával a tornára.

Marco Rossi nagy dilemmája

Rossinak minőségi és/vagy létszámproblémái gyakorlatilag csak a kapusposzton nincsenek, ahol és között kell választania valakit a kezdőbe. Bárhogyan is döntsön, az szinte biztos, hogy nem ezen múlik majd a válogatott sikere az Eb-n: a sérülése után a Bundesligában remekelő Gulácsi és az Eb-selejtezőket magabiztosan végig védő Dibusz egyaránt megnyugtató választás.

Marco Rossi jó hangulatban jelentette be a válogatott 26 fős Eb-keretét. Fotó: Ladóczki Balázs

Rossi már sejti, melyikük állhat a kapuba az Eb-n, de ezt egyelőre nem közölte még az érintettekkel sem. A paksi Szappanos Péter a harmadik számú kapus, ami – nem megbántva senkit – részletkérdésnek tűnik.

– és a többiek?

A védelem miatt már inkább főhet Rossi feje. Itt a kőszikla, Willi Orbán az egyetlen biztos pont, aki Lipcsében is vezér. Mellette a jól bevált három belső védős rendszerben alapesetben és szokott pályára lépni (a trió tagjainál csak szerepelt többször Rossinál a válogatottban). Itt azonban már vannak bajok.

Lang sérülés miatt március közepe óta nem lépett pályára a ciprusi Omoniában – vélhetően rendbe jön az Eb-re, azért kapott meghívót, de a formája kérdéses. Szalai pedig gyakorlatilag egy teljes idényen át a kispadot koptatta a Bundesligában, az ősszel Hoffenheimban, a tavasszal már Freiburgban, abszolút nincs játékban, a márciusi válogatott meccsek óta mindössze 15 percet töltött a pályán összesen.

Ballábas védőként Szalai helyén alternatíva lehet a 21 éves Dárdai Márton, aki a Herthában rendszeresen játszik a német másodosztályban, de ő ismeri a legkevésbé a társakat és Rossi rendszerét, hiszen csak márciusban debütált a válogatottban. A vele egyidős Balogh Botond a Parmával feljutott a Serie A-ba, az öröme mégsem felhőtlen, mert a tavasszal ő is nagyon kevés lehetőséget kapott a klubjában, és amikor május 5-én a Cremonese ellen hosszú idő után újra kezdő volt, 14 perc után kiállították.

Gulácsi Péter és Willi Orbán Lipcsében és a magyar válogatottban is meghatározó játékosok. Fotó: EPA/Martin Divisek

Ott van még és az NB I-ből, akik korábban bizonyították, hogy lehet rájuk számítani, de az ő helyzetük sem kielégítő. Fiolát nemrég megműtötték, az is kérdéses volt, hogy az Eb-ig felépül-e, Rossi bízik benne, hogy bevethető lesz, ám esetében is bizonytalan a forma. Botka pedig ebben az idényben nem volt meghatározó ember a Fradiban, nagyjából tízmeccsnyi játékpercet (958) csipegetett össze a bajnokságban.

A középpálya jól néz ki

Egy sorral feljebb határozottan jobb a helyzet. A két szélen a Premier League-ben, Loic Nego a Ligue 1-ban futott jó szezont, mögöttük a Puskás Akadémiával az NB I-es dobogóért harcoló Nagy Zsolt és a Svájcban kupadöntős Bolla Bendegúz is játékban van.

A középpálya közepén Nagy Ádám újra alapember az olasz másodosztályban a téli klubváltása után, pedig szintén kezdő az Union Berlinben, más kérdés, hogy a kiesés fenyegeti klubját a Bundesligában.

Ami az ő helyetteseiket illeti, Kleinheisler László játéka Horvátországban, Callum Stylesé az angol másodosztályban kapott kritikákat, de mindketten meccsben vannak, az MTK-s Kata Mihály pedig vélhetően nem jut majd főszerephez az Eb-n, a beválogatása részben a jövőnek szólhat.

Szoboszlai és Sallai visszaesett

Papíron a támadósor a legerősebb pontja a válogatottnak, hiszen itt a Varga Roland hármas bármelyik válogatottra veszélyes lehet. Feltéve, ha formában vannak, és e tekintetben azért lehetnek most bennünk kételyek. Szoboszlai gyakorlatilag kikerült a Liverpool kezdőjéből, a legutóbbi öt Premier League-meccsén csak egyszer volt kezdő, a másik négy alkalommal kevesebb mint negyedórát kapott Jürgen Klopptól.

Sallai és Varga esetében pedig az év eleji bombaforma hagyott alább. Sallai március eleje óta gólt és gólpasszt sem jegyzett a Freiburgban, Vargának a Fradiban azért jóval könnyebb dolga van, ő az utóbbi időben is szerzett találatokat, újra gólkirály lesz az NB I-ben, de a februári-márciusi időszakhoz képest nála is tapasztalható volt egy kisebb formahanyatlás, rá nem jellemző módon óriási helyzeteket is kihagyott, például nemrég a DVSC ellen:

Vargának gyakorlatilag csak egy igazi alternatívája van a válogatott keretben, aki Dél-Koreában többnyire cserecsatár. Szoboszlainak és Sallainak nincs hasonló minőségű váltótársa: az Egyesült Államokban gólrekorder lett a klubjában, de az MLS mégsem a Premier League vagy a Bundesliga, Horváth Krisztofer és Csoboth Kevin pedig az NB I-ből érkeznek, és őket valószínűleg Rossi sem sorolja abba az öt-hat játékosba, akik a kezdőkéhez hasonló szintet képviselnek a posztjukon.

#csakegyütt – több mint szlogen

Ha egyénileg nézzük a válogatott tagjainak minőségét és jelenlegi formáját, akkor aggodalmasan is tekinthetnénk az Eb-re, ahol a csoportkörben három kifejezetten kemény meccs vár a csapatra sorrendben Svájc (június 15.), Németország (19.) és Skócia (23.) ellen.

Ugyanakkor Rossi együttese eddig sem egyénileg volt erős, hanem csapatként, ami immáron zsinórban 14 veretlen meccset eredményezett. Elsősorban ebben az egységben bízhatunk Németországban is.