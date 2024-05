Michelisz autóját lebontotta a legnagyobb riválisa, ezt mondta róla

Két hete, a szezonnyitón címvédőhöz illően kezdett, Vallelungában megnyerte az időmérőt és az év első versenyét is, így a TCR World Tour éllovasaként utazhatott Marokkóba, ahol a második fordulót rendezték. Michelisz a remek rajt miatt 40 kiló büntetősúlyt cipelt magával a Hyundai Elantra N TCR-ben, ami megnehezítette dolgát, és a nagy rivális Link & Co malmára hajtotta a vizet.

Michelisz Norbert dobogóra állt Marokkóban, mellette Yann Ehrlacher a győzelme ellenére sem lehetett boldog. Fotó: Hyundai Motorsport

Az időmérőn mindez érződött is az erőviszonyokon, a kínai márka két versenyzője, a francia Yann Ehrlacher és az uruguayi Santiago Urrutia volt a két leggyorsabb, mögöttük azonban a Hyundai legjobbjaként Michelisz futotta a harmadik leggyorsabb időt. A marokkói rövid utcai pályán piszkosul nehéz előzni, nem is változott az első futamon a sorrend közöttük: Ehrlacher kényelmes győzelmet aratott, Urrutia lett a második, Michelisz pedig a harmadik helyen dobogóra állt.

A magyar pilóta elmondta, hogy nem volt legjobb a rajtja, de az első kanyarban sikerült megvédeni a pozícióját, onnantól pedig beosztotta az erőforrásait. Bár készült az előzésre, Marokkóban ezt nehéz kontakt nélkül végrehajtani, és nem került igazán jó helyzetbe hozzá.

Büntetés járt: lebontották Michelisz autójának az elejét

Az igazán érdekes dolgok a második verseny elején történtek. A fordított rajtrács miatt Michelisz ezúttal nyolcadik helyről rajtolt, ám hiába jött fel, a legnagyobb bajnoki riválisa, Ehrlacher, akivel tavaly is a végsőkig kiélezett harcot vívott a bajnoki címért, meglökte őt hátulról az első kanyarban, aminek következtében a magyar versenyző ütközött, és elhagyta az első lökhárítóját. Ehrlacher lényegében lebontotta Michelisz autójának az elejét.

– Nagyon kemény futam volt. Jó volt a rajtom, legalább két helyet előrejöttem, de aztán kaptam egy nagy ütést Ehrlacher-től, ami tönkretette a versenyemet, megsérült az autóm – árulta el Michelisz. – Ezután őszintén szólva csak a túlélésről szólt a versenyem, ami miatt kicsit szomorú és csalódott voltam, de néha megtörténik az ilyesmi.

Michelisz végigküzdötte a második futamot és a pontszerző 11. helyen ért célba, Ehrlacher pedig kiesett, így növelni tudta az előnyét vele szemben a bajnokság élén. A Link & Co franciáját ráadásul meg is büntették a Michelisz ellen elkövetett szabálytalansága miatt: a következő versenyen három hellyel hátrébb sorolják majd a rajtnál és egy büntetőpontot is kapott.

A kétszeres bajnok magyar versenyző két forduló után a TCR World Tour élén áll 97 ponttal, mögötte Urrutia (86), Néstor Girolami (Hyundai, 82) és Ehrlacher (82) következik.

Család, gyerekek, Nürburgring, aztán irány Amerika

Most bő egy hónapos szünet következik a TCR World Tourban, a következő fordulót június 7-8-án az Egyesült Államokban rendezik a mezőny nagy része számára ismeretlen Mid-Ohio versenypályán.

– Szimulátorról ismerem a pályát, és egyébként az egyik kedvencem az online világban. Várom már, hogy az Egyesült Államokban versenyezzünk – tekintett előre Michelisz lapunknak. – Hasonlóan telik az időm a következő versenyig, mint amilyenek az elmúlt hónapjaim voltak. Vigyázok a családra, a gyerekekre, sok időt töltök majd velük. Ellátogatok a 24 órás versenyre a Nürburgringre, támogatom a Hyundai csapatát, és lesznek tesztjeink is.