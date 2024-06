A BL-re készülő Fradi 0-4-ről egyenlített ki Bernd Storck csapata ellen

Az ausztriai Bad Radkersburgban edzőtáborozik a Fradi, amely az első felkészülési meccsén 1-0-s győzelmet aratott a szlovén NK Nafta Lendava ellen szombaton. Pascal Jansen vezetőedző most keményebb ellenféllel csapott össze, hiszen a Bernd Storck vezette Sepsi OSK az élmezőnyhöz tartozik a román élvonalban, amelyben az ötödik helyen végzett a legutóbbi szezonban. Ide igazolt a korábbi magyar válogatott Sigér Dávid is a nyáron, aki azelőtt a Fradi játékosa is volt.

Sigér Dávid immáron a Sepsi mezében a Fradi ellen. Forrás: Fradi.hu

Rendhagyó módon nem kétszer 45, hanem kétszer 60 perces meccset rendeztek a csapatok. Nagy iramban játszottak az együttesek ahhoz képest, hogy a felkészülés elején tartanak, de a Fradi védelme átjáróház volt az első félidőben. A szünetig Bernd Storck csapata 4-0-s előnyre tett szert.

A második félidőre Jansen teljes sort cserélt a Fradinál, ami megtette jótékony hatását. Különösen Loncar, Kehinde, Bassey és Gruber szállt be jól a meccsbe, akiknek köszönhetően a második hatvan percben a zöld-fehérek ledolgozták a négygólos hátrányukat, és 4-4-es döntetlenre mentették a meccset. A Fradi góljain Loncar, Bassey és a kétszer eredményes Kehinde osztozott. Utóbbi már a hosszabbításban, a 121. percben egyenlített ki.

A magyar bajnok Fradi a BL-selejtezőre készül, amelynek csak a második fordulójában kapcsolódik be a küzdelembe, ellenfele egyelőre nem ismert, de azt már tudni, hogy július 23-án vagy 24-én játssza az első meccsét.