Ő Hosszú Katinka utódja? Jackl Vivien tizenöt évesen Európa-bajnoki érmes

nem vesz részt a belgrádi vizes Európa-bajnokságon. Régi harcostársa, igen, ő a rekordot jelentő tizenegyedik Eb-jén jutott be a 400 vegyes döntőjébe, a második legjobb idővel. Nála is gyorsabb volt viszont az előfutamok során a tizenöt éves Jackl Vivien, aki az első nagy medencés, felnőtt Eb-jén is bizonyította: talán ő lehet Hosszú Katinka utódja.

Németh Nándor (jobbra) Eb-ezüstöt szerzett, csak David Popovici volt nála gyorsabb a királyszámban (Fotó: MTI/Derencsényi István)

A szám címvédője, a harmadik legjobb időt úszta délelőtt, de mivel két honfitársa előzte meg, nem úszhatott a fináléban.

Jackl Vivien és Jakabos Zsuzsanna is dobogós

Mihályvári-Farkas előtt Hosszú Katinka öt Eb közül négyen megnyerte a 400 vegyest, s idén is minden adott volt a magyar sikersorozat folytatásához.

A döntőben azonban az izraeli Gorbenko kezdett nagyon erősen, a hátúszás során azonban Jackl átvette a vezetést. Mellen viszont óriási előnyt épített ki Gorbenko, így ő lett az Európa-bajnok, Jackl Vivien tizenöt évesen ezüstérmet szerzett. Jakabos Zsuzsanna harmadik helyen zárt, az olimpiai szintidőtől viszont elmaradt.

Néhány perccel később viszont Európa-bajnok lett, ugyanis a 4x100-as gyorsváltó előfutamában ő is úszott. A szám döntőjében a Senánszky Petra, Ábrahám Minna, Ugrai Panna, Pádár Nikolett összeállítású magyar csapat új országos rekorddal aranyérmet szerzett. Ebben a számban 1954 után nyert ismét Európa-bajnoki címet Magyarország.

Németh Nándor közel csúcsához

Férfi 100 méteres gyorsúszásban a világbajnoki bronzérmes Németh Nándor nagyszerűen úszott a döntőben, két századra megközelítette Milák Kristóf országos csúcsát, a 47,49 másodperces egyéni rekordja a második helyre volt elég, miután David Popovici 46,88-at úszott, mindössze nyolc századdal maradt el a világcsúcstól.

– Megpróbáltam elmenni az elején, akartam tiszta vízen úszni. Ennél nem kell erősebben kezdenem, a második ötven méteren lehet még egy kicsit javítani, bár már jobb voltam az utolsó pár méteren, mint a dohai világbajnokságon. Remélem, Párizsig sikerül még tovább javulnom – mondta Németh Nándor.

Milák Kristóf duplája

A döntő másik magyar résztvevője, Milák Kristóf a hatodik helyen ért célba, majd negyed óra múlva már a 100 pillangó elődöntőjében úszott, sikerrel, hiszen a harmadik legjobb idővel bejutott a csütörtöki fináléba. A leggyorsabb viszont az elődöntők alapján volt, a két magyar világbajnok között komoly presztízspárharc várható a döntőben. Milák nem nyilatkozott a futamai után, Kós viszont üzent, hogy az ő úszásában még maradt potenciál.

Női 200 gyorson is magyar versenyző úszik majd a négyes pályán a döntőben, Ábrahám Minna azonban még így is elmaradt az olimpiai szintidőtől, a fináléban újra próbálkozhat.

Kovács Benedek meg is előzte Telegdyt, meg nem is

Férfi 200 háton az olimpiai szintidő már régóta megvolt Kovács Benedeknek, mégsem indulhat Párizsban ebben a számban. Bár a belgrádi Eb-döntőben megelőzte riválisát, Telegdy Ádámot, utóbbi legjobb kvalifikációs időszakban elért idejénél nem tudott jobbat úszni. Kovács az olimpia mellett az éremről is lemaradt, a negyedik helyen ért célba, míg Telegdy nyolcadik lett a döntőben.

Férfi 800 gyorson Sárkány Zalán nagy hajrával Eb-bronzérmet szerzett.