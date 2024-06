Kozák Danutának egyetlen esélye maradt a látszatbéke után

Május 23-án reggel Facebook-posztja borította ki a bilit. A hatszoros olimpiai bajnoknő sejtelmesen bántalmazással vádolta meg Csipes Ferencet. Ma már tudjuk, az edző és a 37 évesen, második gyermeke születése után visszatérő kiválóság közötti affér nem éppen úgy, a gyúrópadhoz láncolt kiszolgáltatottságban történt, ahogy utóbbi a nyilvánosság elé tárta. Az edző és a kajakos szóváltásba keveredett, méghozzá mások füle hallatára, de azt is hiba lenne cáfolni és mentegetni, miszerint Csipes Ferenc alkoholos befolyásoltság alatt vágott Kozák Danuta fejéhez súlyos sértést.

Vajon helyre áll-e még és Kozák Danuta egysége? Ez a válogató tétje Fotó: Nemzeti Sport/ Dömötör Csaba

A Magyar Kajak-kenu Szövetség (MKKSZ) sem állt a helyzet magaslatán a konfliktus kezelésében, előbb felfüggesztette az edzőt, majd visszahelyezte jogaiba. A botrány azzal zárult, hogy Csipes Ferenc egyesülete, a Budapesi Honvéd bocsánatot kért, de még csak nem is az edző nevében, hanem az edző helyett, amit Kozák Danuta elfogadott, miként arról az MKKSZ közleménye beszámolt.

Sajátos bocsánatkérés Csipes Ferenc helyett

Ezzel tényleg csak a botrány zárult le, az ügy nem. Csalhatatlan jeleként annak, hogy csupán látszatbéke köttetett, a szerdán kezdődő olimpiai válogatón a női kajak kettesek ötszáz méteres versenyére nem nevezték be a Kozák, Csipes duót. Ami persze azzal a sejtelmes kiegészítéssel együtt érvényes, amire a távirati iroda is hivatkozott nyilván szövetségi források alapján, miszerint ez csupán előzetes rajtlista, még a válogató alatt is változhatnak a dolgok.