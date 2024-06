Nem ül össze párosba Kozák Danuta és az általa megvádolt edző lánya

Bekövetkezett az, amire számítani lehetett: és nem versenyez együtt kajak kettesben a jövő heti szegedi válogatóversenyen. A két, egyaránt többszörös olimpiai bajnok klasszis május elején közösen indult el a Szolnokon rendezett tájékoztatón, és nagy fölénnyel megnyerte a kettesek 500 méteres, olimpiai versenyszámát, ezúttal viszont biztosan nem győznek együtt, mivel Csipes Gazsó Alida Dórával nevezett a szegedi megméretésre, míg Kozák csak egyesben szerepel a rajtlistán.

Kozák Danuta csak egyesben áll rajthoz Szegeden Fotó: Nemzeti Sport/Dömötör Csaba

Mindez a kajak-kenu szövetség honlapján látható hivatalos rajtlistából derül ki. A válogató menetrendjében egy női négyes döntő is szerepel, ott azonban most még csak egy egység van feltüntetve. Kozák és Csipes a négyes tagjaként 2016-ban és 2021-ben is olimpiai bajnok lett. Ugyanakkor az MTI információja szerint a felállás még változhat, ez még nem a végleges rajtlista, azaz elképzelhető, hogy Kozák és Csipes mégis egy hajóban száll majd vízre.

Kozák és Csipes szétválása azért nem hatna meglepetésként, mert előbbi több mint egy hete a Facebook-oldalán súlyos vádakat fogalmazott meg a válogatott négyes felkészítéséért felelős Csipes Ferenccel szemben, ami után a szakember ellen fegyelmi eljárást indítottak, ezzel egyidejűleg ideiglenesen felfüggesztették az edzői tevékenységét.