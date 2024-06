Milák Kristóf visszatért Európa csúcsára, de mennyit ér ez az olimpia előtt?

Európa-bajnoksága nem indult jól, 50 pillangón az elődöntőbe sem jutott be Belgrádban. A két legfontosabb versenyszámában viszont aranyérmet szerzett: 100 pillangón zsinórban harmadszor, 200 pillangón egymás után negyedszer lett Európa-bajnok. Ki ne tudná, Milák Kristóf hosszú kihagyás után úszott újra nagy nemzetközi versenyen, két világbajnokságot is nélküle rendeztek meg, s arról sem mindig érkeztek megnyugtató hírek, hogy Milák mennyire veszi komolyan az edzéseket. Az úszó nem nyilatkozik a sajtónak, egyelőre csak az eredményei beszélnek helyette.

és Milák Kristóf a 100 pillangó Eb-döntője után (Fotó: MTI/Derencsényi István)

Virth Balázs, Milák Kristóf edzője az Európa-bajnokság előtt adott támpontot.

– Jelenlegi felkészültségének fokát az fogja minősíteni, hogy 200 pillangón, ahol ő a világcsúcstartó, a döntőben képes lesz-e megjavítani az idei legjobb idejét.

Mire lehet képes Milák Kristóf Párizsban?

Nos, Milák szombaton 1:54,43-as idővel védte meg Eb-címét, azaz majdnem fél másodperccel lassabb volt, mint június elején, Monte-Carlóban. Az európai első helyhez ez is elég volt, s az éremesély egyértelműen adott Párizsban is, arról viszont szó sincs, ami három éve volt a helyzet, amikor a magyar úszó a szám toronymagas esélyeseként utazott Tokióba, ahol aztán érvényesítette is a papírformát. Az idei legjobb időeredmény a japán Honda Tomoru (1:53,88) nevéhez fűződik.

Milák három éve 1:51,10-es idővel lett Európa-bajnok 200 méteren, míg 100 pillangón 50,18-at úszott, utóbbi számban az olimpián végül ezüstérmes lett az amerikai mögött. Milák legfőbb riválisa a rövidebb számban honfitársa, Kós Hubert volt az Eb-n, a döntőben Milák 50,82 másodperccel szerezte meg az arany-, Kós 50,96-tal az ezüstérmet.