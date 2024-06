Sokk a címvédőnek! Albánia az Eb-történelem leggyorsabb gólját lőtte

Albánia abba a helyzetbe került, mint a legutóbbi foci Eb-n a magyar válogatott: a sorsoláskor a halálcsoport lesajnált negyedik tagja lett. A második Európa-bajnokságán szereplő balkáni válogatott azonban villámgóllal jelezte a címvédő Olaszország ellen: nem pofozógépnek érkezett Németországba.

Olaszország hamar kiheverte az albán villámgólt, Nicolo Barella (szemből) találatával már vezetett a címvédő (Fotó: X/UEFA EURO 2024)

Federico Dimarco, az olasz bajnok Inter játékosa talán még át sem gondolta, hogy elkezdődött a mérkőzés, amikor bedobásból az ellenfélnek passzolt, Nedim Bajrami, a Sassuolo játékosa pedig huszonkét másodperc elteltével bevette Donnarumma kapuját.

Az albán gól az Eb-történelem leggyorsabb találata volt, Bajrami előtt még senki sem lőtt gólt Európa-bajnoki meccs első percében.

A korábbi rekordot az orosz Dmitrij Kiricsenko tartotta, aki 2004-ben a későbbi győztes Görögország kapuját vette be a második perc elején.

Olaszország hamar fordított az albán villámgól után

A gyors gól után is zajlottak az események, az albánoknak adódott újabb lehetőségük is, de Dimarco hibáját klubtársa, Alessandro Bastoni javította, aki közeli fejessel egyenlített a tizenegyedik percben. Sőt, az olaszok a tizenhatodik percben már a vezetést is megszerezték, ezúttal is Internazionale-játékos, Nicolo Barella volt eredményes.

A csoport másik meccsén Spanyolország 3-0-ra legyőzte Horvátországot.