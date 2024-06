Folytatódik a gólzápor, megdőlt egy rekord a foci Eb-n

A legutóbbi Nemzetek Ligája-döntő párosítása az Európa-bajnokságon már a csoportkör első fordulójában megismétlődött Spanyolország és Horvátország között. S ha hozzávesszük, hogy az NL-győztes Spanyolország és a legutóbbi világbajnokság bronzérmese, Horvátország mellett még Olaszország is a B csoport tagja, könnyű rásütni a halálcsoport bélyeget a négyesre, amelyből papíron Albánia lóg ki lefelé.

Spanyolország és Horvátország meccsével kezdődtek a foci Eb halálcsoportjának küzdelmei, Fabián Ruiz és a korrekorder Lamine Yamal itt Mateo Kovaciccsal küzd (Fotó: MTI/AP/Szergej Gric)

A spanyolok, az olaszok és a horvátok a 2012-es Eb-n is azonos csoportban szerepeltek, akkor a horvátok húzták a rövidebbet, az olaszok és a spanyolok viszont a csoportkör után a döntőben is összecsaptak. Az még tizenhat csapatos foci Eb volt, idén vélhetően négypontos csoportharmadikként a horvátok is bejutnának a kieséses fázisba.

Szoboszlai helyett Morata

Amíg 2012-ben a most is spanyol kerettag Jesús Navas a 88. percben lőtte a horvátok elleni csoportmeccs egyetlen gólját, addig idén már az első félidő spanyol gólzáport hozott. A 29. percben Fabián Ruiz remek kiugratása után Álvaro Morata szerzett vezetést a spanyoloknak.

Álvaro Morata az első csapatkapitány lett, aki gólt szerzett az Eb-n, gólpasszig jutott a Svájc ellen elveszített meccsen.