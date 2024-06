Kiborult az Eb-n Berlinben a szupermodell szurkoló, nem erre számított + videó

Semmi kétség, hogy a 2022-es katari vb-n a legnagyobb ismertséget szerző szurkoló, az Instagramon akkor 2,4 millió követővel rendelkező Ivana Knöll horvát szupermodell volt, akit rendre lenge ruházatban, a horvát zászló színeiben láthatunk hazája csapatának meccsein. Knöll megígérte, hogy ha Horvátország világbajnok lesz, akkor ledobja magáról a „zászlót” – erre nem került sor, de déli szomszédaink így is messzire jutottak, bronzérmesek lettek. Vagyis Knöll is sokáig volt „képernyőn”, s a muszlim országban – mi tagadás, mondhatjuk, hogy meglepetésre – nem is akadtak komoly problémai a hatóságokkal. Csak egy esetet említett, amikor a biztonságiak azt nem vették jó néven, amikor az egyik stadionban egy korlátnál fotózkodott a rajongóival. Ám szerinte a gond ekkor is csak a helyszínválasztással volt.

Ivana Knöll a katari vb-n Fotó: Europress/AFP/Ercin Erturk

Ivana Knöll azóta tavaly Isztambulban ott volt a Manchester City–Internazionale BL-döntőn, s idén feltűnt Formula–1-es futamon is, májusban Miamiban.

Knöll itt az idei Formula–1-es Miami Nagydíjon Fotó: Europress/AFP/Giorgio Viera

Most pedig „természetesen” ott van a labdarúgó Eb-n is. Jelenleg Berlinben tartózkodik, ahol ma 18 órakor játsszák a Horvátország–Spanyolország mérkőzést. A modell elárulta, hogy Berlin egyik luxushoteljében, az Adlonban lakik, de nagyon elégedetlen, mert pechjére az uszoda, a pezsgőfürdő és a szaunák vasárnapig zárva vannak felújítás miatt…

– Nem ajánlom ezt a hotelt... – füstölgött.

Ivana Knöll végig követi a horvát válogatottat

Ivana Knöll az Eb-t sem hagyhatja ki Forrás: Intstagram/knolldoll

– Jövő szerdán ott leszek Hamburgban az Albánia elleni meccsen, június 24-én pedig Lipcsében az Olaszország elleni találkozón. Minden horvát meccsen a helyszínen szurkolok, és remélem, hogy Németországban maradok a döntőig – fogalmazott a modell, akinek jelenleg már hárommillió követője van az Instagramon.