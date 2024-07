A szörnyű körülmények ellenére érmeket célozva rajtolnak a magyar sportlövők

A puskás szakág mindhárom tagja az egyéni versenyekben is képes lehet akár az éremszerzésre is. Mészáros Eszter légfegyverrel a világelit tagja, jó formában 630 körnél magasan jobb produkcióra is képes, a többszörös Európa-bajnok Péni és a tavalyi Európa Játékokon négy aranyérmet nyert Pekler Zalán pedig 10 méteren és az 50 méteres összetett számban is ott van a legjobban között.

Péni Istvántól várható a jó eredmény Fotó: MTI/Krizsán Csaba

Utóbbi az idei évet nem kezdte jól, önmagához képest nagyon visszafogottan lőtt, de az elmúlt hónapokban folyamatosan javult a formája és Kissné Oroszi Edit már arról tájékoztatta az MTI-t csütörtökön, hogy a chateauroux-i edzéseken ragyogó eredményeket produkált. Pekler Zalán vasárnap kezd, amikor Pénivel a légpuska alapversenyében szerepelnek majd. A játékokon a magyar érdekeltségű egyéni versenyekben az alapversenyek másnapján rendezik a döntőket, vegyes csapatban viszont a szombat 9 órakor rajtoló alapot követően a bronz- és aranymérkőzést is megtartják.