BL-selejtező: már nem játszik Marquinhos a Fradiban a walesi visszavágón – Elkelt a brazil?

A Ferencváros idén nem esett abba a hibába, mint tavaly, hogy egy gyengébbnek ítélt ellenfél ellen nem készül fel teljes erőből – a feöreri KI igencsak meglepte a zöld-fehéreket –, és az új holland vezetőedző, Pascal Jansen irányításával valósággal kiütötte a walesi bajnokot, a The New Saints gárdáját. Az 5-0-ra megnyert odavágó egyik legjobbja, a gólt szerző és két gólpasszt adó Marquinhos – rajta kívül nem lép pályára Botka Endre és Pászka Lóránd – biztosan nem játszik majd a kedd este, 20 órától rendezett visszavágón, viszont a csapattal elutazott az első meccset kihagyó Abu Fani, akiért szintén érkezett néhány kecsegtető ajánlat.

Ezúttal a csapattal tartott az első meccset kihagyó Abu Fani (Fotó: fradi.hu)

Az már nyílt titok, hogy a brazil szélsőért az orosz bajnokság elitklubjai állnak sorba, és a legutóbbi információk szerint a Fradi előző trénere, Dejan Sztankovics edzette Szpartak Moszkva lehet a befutó, amely hajlandó 5 millió eurót is kifizetni Marquinhosért. Hogy a leendő üzlet, vagy esetleg valamilyen sérülés miatt nem lép pályára az angliai Oswestryben található Park Hallban rendezett visszavágón a brazil, azt nem árulta el a zöld-fehérek mestere.

– Botka Endre és Marquinhos sem lép pályára kedd este, illetve Pászka Lórival is ugyanez a helyzet, úgyhogy a keret további részének a feladata, hogy elvégezzék a munkát. De tökéletesen alkalmas erre a mostani keretünk is, úgyhogy amint már korábban is mondtam, készen állunk – jelentette ki a fradi.hu kérdésére Pascal Jansen.

A vezetőedző hozzátette, az egyik legfontosabb feladata az volt, hogy tudatosítsa a csapatában, hogy a párharc két mérkőzésből áll, így a nagyarányú győzelem ellenére a második találkozót sem lehet félvállról venni.

Pascal Jansen szerint készen áll a csapata, hogy a brazil szélső nélkül is megoldja a feladatát (Fotó: fradi.hu)

– Tisztelnünk kell a Bajnokok Ligáját, különben könnyen ellenünk fordulhat. Készen állunk, hogy ismételten egy jó mérkőzést játsszunk. Az első meccsen voltak jó periódusok, és nyilván voltak olyan részek is, amin még dolgoznunk kell. Ez természetesen egy folyamat, de jó úton járunk, és egy kis ízelítőt adtunk abból, hogy mi a játékfilozófiánk. Mindenképpen szeretnénk felhasználni ezt a találkozót arra is, hogy tovább csiszoljuk a játékunkat, és természetesen a továbbjutás a célunk, ezért küzdünk – jelentette ki Pascal Jansen.

A Ferencváros továbbjutás esetén vélhetően a régi ismerőssel, a dán Midtjyllanddal találkozik vélhetően, aki idegenben háromgólos előnyt szerzett az andorrai Santa Coloma ellen.