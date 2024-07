Bajnokok Ligája: kezdetnek nem rossz, az első lépést megtette a Fradi

A Ferencváros kedden meggyőző sikerrel kezdte meg szereplését a labdarúgó Bajnokok Ligája selejtezőjében: a második forduló első, hazai felvonásán 5-0-ra verte a walesi The New Saints csapatát. A nyáron kinevezett Pascal Jansen vezetőedző által irányított zöld-fehérek már az első félidőben eldöntötték az összecsapást, mert Adama Traoré duplájával és Kristoffer Zachariassen találatával háromgólos előnyre tettek szert. A folytatásban sem állt le az FTC, Traoré mesterhármasig jutott, a végeredményt pedig két gólpassza után Marquinhos állította be 11-esből.

Traoré három gólt rúgott a walesi csapatnak Fotó: Mirkó István

A Ferencváros holland mestere, Pascal Jansen igencsak elégedetten nyilatkozott a csapata teljesítményéről, mondván, nagyon tetszett neki, ahogy a labdával és labda nélkül is játszott a Fradi. Kiemelte, kifejezetten jó érzés volt azt látni, milyen remek az együttműködés a játékosok és a szurkolók között, ami rengeteg energiát adott a focistáinak. Ugyanakkor mindenkit óva intett attól, hogy már a BL-selejtező harmadik körébe lássák a csapatát.

- Szeretném leszögezni, noha az ötgólos előny megnyugtató, de ez a párharc még nincs befejezve. Hétfőn utazunk Walesbe. Még csak az első félidőn vagyunk túl a párharcban. Mérkőzésről mérkőzésre haladunk. Még nem értük el a célunkat – közölte Jensen.

A szélsőhátvédeknek fontos szerep jut

Azt már látni lehetett, hogy az általa elképzelt játékrendben a szélsőhátvédeknek komoly szerep jut a mérkőzéseken.

- Tudom, hogy a csapat korábban máshogy játszott. Az én filozófiámban a szélső védőknek nagyon komoly, játékformáló szerepük van. Az előkészítésben, a támadások felépítésében is jelentős feladatuk van. Ezt hangsúlyosan gyakoroltuk a felkészülési időszakban, és továbbra is dolgozunk azon, hogy még tovább fejlődjünk – tette hozzá a Fradi vezetőedzője.

Jansen azt reméli, hogy Marquinhos marad

Az ötödik ferencvárosi gólt szerző Marquinhos a gólja után a szurkolók előtt ünnepelt és levette a mezét, amiért sárga lapot kapott. A brazil sztár mozdulata kapcsán érkezett egy kérdés, miszerint a kiváló játékos a távozására utalt volna ezzel.

- Remélem hogy nem ez volt Marquinhos utolsó meccse, de az átigazolások bejelentésével egyébként sem én foglalkozom" -mondta a Fradi edzője, aki a fiatalok beépítéséről is beszélt.

Pascal Jansen nagyon elégedett volt csapata játékával Fotó: Mirkó István

- Természetesen a szezon előtt beszéltünk a klubvezetéssel a fiatal játékosok beépítéséről. Tóth Alex ma debütált a Bajnokok Ligájában. Az előszezonban remek teljesítményt nyújtott. A Ferencváros filozófiájához tartozik, hogy lehetőséget adjon az edzéseken jó teljesítményt nyújtó fiatal játékosoknak, ami számomra is fontos - jegyezte meg Pascal Jansen.

A holland tréner úgy véli, hogy minden sorozatot figyelembe véve, 50-55 meccsen kell tudniuk hozni ezt a most látott játékot, ugyanis szerinte ez a minimum elvárás egy elitklubbal szemben. Márpedig Jansen a Fradit elit játékosokkal rendelkező elit klubnak tartja.

Kristoffer Zachariassen is betalált, és a norvég támadó középpályás úgy véli, a csapat és önmaga számára is tökéletes kezdés volt ez a mérkőzés.

- Jó helyzetből várhatjuk a folytatást, ez az előny elég kell, hogy legyen a továbbjutáshoz. Sérülésem óta csak pár hete edzek a csapattal, éppen ezért örülök annak, hogy a kezdők között kaptam lehetőséget és be is találtam a walesiek kapujába. Nagyon jó volt ilyen közönség előtt visszatérni, vannak céljaink, amit szeretnénk megvalósítani - mondta el a FradiMédiának Zachariassen.

Dibusz Dénes, az FTC kapusa a találkozó után elmondta, a tavalyi rossz emlékű első fordulós párharcuk után mindenkiben kellő óvatosság volt, azonban az már a múlt. Magabiztosan várták a találkozót, főleg amiatt, mert az egyik legjobb felkészülés van a hátuk mögött.

– Jó formában, erőállapotban érkeztünk meg erre az összecsapásra, és tudtuk, hogyan kell dominálni, helyzeteket kialakítani. Nagyon fontos volt, hogy hamar megszereztük az első gólt, ez még jobban megnyugtatott minket, és ezt követően végig irányítottuk a meccset. Úgy vágtunk bele, hogy újra nekifutunk a BL-csoportkörnek, és egyelőre jó úton haladunk. Bízom benne, hogy ugyanígy tudunk továbbmenni – nyilatkozta a 33 éves játékos az M4 Sport kamerái előtt.

A Fradi tehát simán nyert 5-0-ra, és hatalmas lépést tett afelé, hogy az egy hét múlva megrendezésre kerülő visszavágót követően - hacsak nem történik valami hihetetlen balszerencse - zsinórban hatodszor is feljusson valamelyik nemzetközi kupasorozat főtáblájára.