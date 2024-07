Bellingham üzenetet kapott: „A csapattársaid nélkül senki vagy”

az Aranylabda egyik esélyeseként érkezett az Európa-bajnokságra azok után, hogy a Bajnokok Ligája-győztes Real Madrid egyik vezéregyénisége volt a mögöttünk hagyott idényben. Bellingham az Eb legnagyobb sztárjának egyelőre nem nevezhető, de két fontos gólt így is szerzett: Szerbia ellen övé volt a C csoport egyetlen győztes találata, majd Szlovákia ellen látványos ollózással harcolta ki a hosszabbítást. A gólörömével azonban több szempontból is kivívta a Liverpool exjátékosa, Dietmar Hamann haragját.

Jude Bellingham játéka látványos találata ellenére sem nyerte el mindenki tetszését (Fotó: MTI/EPA/Georgi Licovszki)

Bellingham először azt kiabálta: „ki más?”. Hamann egyértelmű üzenettel válaszolt az önsztároló ünneplésre.

A csapatársaid nélkül senki vagy, kíváncsi vagyok, hogy reagálnának a többiek a kijelentéseire. A góljait leszámítva észrevehetetlen volt az első négy meccsen.

Várjunk, hol lesz majd két-három év múlva. Nem kérdés, hihetetlen tehetség, de valami történt vele, aminek nem kellett volna – idézi a Liverpool korábbi játékosát az Origo.

Bellingham eltiltása jót tehetne az angoloknak

Bellingham később obszcén mozdulatot is tett a gólja ünneplése során, amiért az UEFA minden bizonnyal megbünteti. Akár az eltiltás is szóba jöhet az ünneplés miatt, volt már erre példa az Európa-bajnokság alatt, igaz, az albán Daku vétsége súlyosabb volt, amikor a szerbellenes rigmusokban segített a szurkolóknak.