Dárdai Pál értékelte Rossi munkáját, és meglepő kijelentést tett a magyar Eb-szereplésről

– Szeptemberig pihenek, utána elkezdünk meccsekre járni, nézni mind a Hertha, mind a Wolfsburg, mind a magyar válogatott összecsapásait, ha az embernek van meghívása, szívesen megy – fogalmazott Dárdai Pál, aki úgy gondolja, Marco Rossi csapatának mentálisan nagy löketet adhat, hogy nem jutott tovább az Eb-csoportkörből.

Dárdai Pál két éve az V. Sport és Innováció konferencia sajtótájékoztatóján (Fotó: MTI/Illyés Tibor)

A magyar válogatottban az Eb-n a szakember három fia közül Dárdai Márton is szerepelt,

– Sokat nem tudtunk beszélni Marcival. Még szabadságon van, szerdán csatlakozik a Herthához. Boldog, örül neki, hogy ott lehetett a tornán, jó a közeg, szeretik egymást a srácok. Azt gondolom, nem árt, hogy így alakult, mert így legalább a nagy elánnal reméljük, meglesz a világbajnoki kijutás, mert ez a fő cél. Eb-n voltunk, én azt gondolom, ez most így sikerült, szerencsével lehetett volna még egy meccset játszani. Szerintem Rossi évek óta jól dolgozik a srácokkal, a szurkolók meg vannak vele elégedve, a lényeg, hogy a gyerekeknek legyenek példaképeik, és most vannak – szögezte le Dárdai Pál a bátaszéki pályaavatón.

Dárdai Pál: Svájctól ki lehet kapni

Dárdai Pál szerint az Eb-n a csoportkör első fordulójában a Svájctól elszenvedett 3-1-es vereség miatt nem kell szégyenkeznie a válogatottnak.

– Az elején én is azt gondoltam, tovább tudunk menni. Az első, Svájc elleni meccsben nem voltunk úgy benne, amennyire lehetett volna. De úgy gondolom, Svájctól ki lehet kapni. Mindenki látta, hogy a spanyol és a svájci csapat játssza a focit, az összes többi pedig várja az ellenfél hibáját. Úgyhogy érdekes csata lesz a spanyol–angol döntő, mert az egyik focizik, a másikra meg mióta mondják már, hogy majd kiesik, majd kiesik, aztán majd megnyerik… A spanyolok fognak dominálni, az angolok pedig kivárnak, az utolsó meccsükön már jól is játszottak – ha most jól játszanak, lehet, hogy meg is nyerik az Európa-bajnokságot. Ettől függetlenül a spanyolok megmutatták az embereknek, hogy igenis lehet futballozni, van még játékkészség, nem csak a letámadások és a kontra.

„Palkó és Márton jól érzi magát a Herthánál”

Dárdai Pál három fia közül Bence elhagyta a Herthát, már az élvonalbeli Wolfsburgban edz, Dárdai Palkónak a szerződése 2026 nyaráig szól, s már a Hertha két nyári felkészülési meccsén is gólt szerzett. Dárdai Márton szerződése egy év múlva lejár, s egyelőre még nem hosszabbítotott. S bár Dárdai Pál már nem a Hertha első csapatának a vezetőedzője, a berlini klub számít a munkájára.

– Nekem szerződésem van, megbecsülnek, én már tudom, mi lesz a feladatom, de majd kommunikálják, nem az én dolgom ezt elmondani. Szeptembertől megyek majd vissza Berlinbe. Palkó és Márton jól érzi magát a Herthánál. Palkó haza akart menni, noha voltak nagyon jó ajánlatai, mindenképpen haza akart menni. Én erről nem is tudtam, ez a háttérben alakult így. Marci jól érzi magát a városban, magyar barátnője van, szép élete. Egyre több megkeresése van, tavaly konkrét ajánlatok is akadtak, ő maradni akart, de hogy most mit tesz majd, nem tudom. Nem szólok bele ezekbe, a lényeg, hogy ott, ahol vannak, jól érezzék magukat.