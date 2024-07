Sztárfutballistával boronálták össze a Ferencvárost

A 134-szeres bosnyák válogatott Edin Dzeko korábban a Manchester Citynél, az AS Románál és az Internazionalénál is megfordult, 2023 nyarától pedig a Fenerbahcét erősíti. A Transfermarkt szerint nem kizárható, hogy a következő klub a listán a Ferencváros lesz.

A profi labdarúgók átigazolásával és piaci értékével foglalkozó honlap szerint 48 százalék az esélye annak, hogy a 38 éves futballista Budapestre teszi át a székhelyét. Az Origo ugyanakkor rávilágít, nem valószínű, hogy megvalósul a transzfer, tekintve, hogy Dzekónak jövőre jár le a szerződése, így nagyjából négymillió eurót kellene kifizetniük érte a játékost leigazolni vágyó kluboknak. A vételár és a csatár bérezése is gondot jelenthetne, hiszen Dzeko a Fenerbahcénál havi 2,8 millió eurót keres. Arról nem is beszélve, hogy – a Ferencváros mellett – több csapat is érdeklődik a támadó iránt.