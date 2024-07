Lineker világmegváltó ötlete: Kloppot az angol válogatott élére

Gareth Southgate nem futamodott meg, rögtön az elvesztett Európa-bajnoki döntő után hosszabb interjút adott még a pályán. Az angol válogatott szövetségi kapitánya sportszerűen elismerte, Spanyolország jobb volt, uralta a mérkőzést. Viszont arra a kérdésre, miszerint folytatja-e a munkáját, a szakvezető okos, diplomatikus választ adott, mintegy lehetőséget adva magának a folytatásra.

Nincsenek sokan, akik azt szeretnék, hogy Gareth Southgate maradjon az angol válogatott élén Fotó: MTI/EPA/Filip Singer

Nos, a legtöbb angol szakember nem adna gondolkodási időt Southgate-nek. Többek között Gary Lineker is a jelenlegi kapitány távozása mellett tör lándzsát, sőt már jelöltje is van a Háromoroszlánosok kispadjára – derül ki a Sport.de cikkéből. A 63 éves, 80-szoros válogatott támadó a Liverpool távozó menedzserét, Jürgen Kloppot javasolja, akit egyébként már az amerikaiak is megkerestek egy hasonló állásajánlattal.

„Ő csak félig német, ugye? Hiszen kilenc évet Angliában dolgozott, így ismeri az itteni légkört” – közölte Lineker, mintegy magyarázatot adva arra az istenkáromlásra, hogy egy németet ültessen az angol válogatott kispadjára.

Jürgen Klopp az amerikai ajánlatra már nemet mondott, míg Lineker felvetésére nem is reagált. Igaz, azt határozottan kijelentette, hogy most egy évig pihenni fog, a családjával szeretne minél több időt eltölteni.