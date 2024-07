Van, amit még szoknia kell a Fradiban debütált 19 éves csatárnak

Esélyt sem adott ellenfelének a Ferencváros. A magyar bajnoki címvédő egyértelműen a továbbjutás esélyese volt azok után, hogy a BL-selejtező második fordulójában rendezett párharc első, Budapesten lejátszott mérkőzésén 5-0-ra legyőzte a The New Saints együttesét. Ettől függetlenül persze még le kellett játszani a visszavágót, amelyet kedd este, Oswestryben, műfüves borításon rendeztek.

Csak szépíteni tudtak a hazaiak

A Fradi a norvég Kristoffer Zachariassen révén még az első félidőben tovább növelte előnyét, de gólt szerzett a második játékrészben is, az egyik nyári igazolás, a belga Philippe Rommens tizenegyesből talált a kapuba. Ekkor 2-0-ra, összesítésben pedig már 7-0-ra vezetett az NB I bajnoka, végül a rendes játékidő hosszabbításában szépített a The New Saints. Az FTC a hazai siker után idegenben is nyert (2-1-re), imponáló magabiztossággal abszolválta a kvalifikáció második fordulóját, és készülhet a harmadik körre, ahol a dán Midtjylland vagy az andorrai Santa Coloma lesz az ellenfele. Ezzel a sikerrel az is eldőlt, hogy a Fradi legrosszabb esetben is a Konferencialiga főtábláján lesz érdekelt az ősszel.

– A legfontosabb az volt, hogy továbbjussunk a következő selejtezőkörbe, ezt a feladatot ezzel teljesítettük. Örülök annak, hogy a fiatal játékosok, Gruber Zsombor és Katona Bálint is pályára lépett, valamint Mohammed Abu Fanira is számíthattam – nyilatkozta a lefújást követően az FTC-t felkészítő Pascal Jansen.