A Fradi teljesítette a célt, ősszel ismét irány Európa

A Ferencváros ötgólos előnnyel várta a visszavágót a walesi bajnok, a The New Saints ellen. Mivel a Fradi idegenben is legyőzte 2-1-re walesi ellenfelét, így zsinórban hatodszor került be valamelyik nemzetközi kupasorozat csoportkörébe. Ugyanis a BL-selejtező harmadik körébe jutással a legrosszabb esetben is az UEFA Európa Konferencia Liga főtábláján már biztosan ott lesz a Ferencváros. A gólokat ezúttal Zachariassen és Rommens szerezte, és a zöld-fehérek vezetőedzője, Pascal Jansen újabb fiataloknak – Gruber Zsombor és Katona Bálint – adott lehetőséget a visszavágón. Úgy tűnik, a holland mester komolyan gondolja a magyar fiatalok szerepeltetését a csapatban, hiszen Tóth Alex után most újabb két fiatal ízlelhette meg egy BL-selejtező légkörét.

Pascal Jansen újabb két magyar fiatalt dobott be a BL-selejtezőn, komolyan gondolja a beépítésüket a csapatba Fotó: fradi.hu

A Fradi holland szakvezetője szerint kedd este az volt számukra a leglényegesebb, hogy továbbjussanak, és ezt a feladatot a csapata maximálisan végrehajtotta. Kifejezetten örült annak, hogy ennyi szurkoló kísérte el őket, ez nagyon fontos a játékosok számára. Ugyanakkor nem titkolja, mérges a csapatra az utolsó pillanatban bekapott gól miatt

– Örülök annak, hogy a fiatal játékosok, Gruber Zsombor és Katona Bálint is pályára lépett, valamint Mohammed Abu Fanira is számíthattam. Voltak olyan részei a mérkőzésnek, amelyekből tanulnunk kell, voltak, amelyek tetszettek, de olyanok is, amelyek kevésbé, mint például a végén ez a bekapott gól. Ez egy teljesen felesleges szituáció volt – értékelt Pascal Jansen.

Eleve eltervezte, hova rúgja a büntetőt

A Ferencváros egyik új igazolása, az első gólját is megszerző belga középpályás, Phillipe Rommens szerint nagyon nehéz mérkőzésen vannak túl, hiszen teljesen más körülmények között kellett játszaniuk, mint ahhoz itthon szoktak. Egy céljuk volt, megnyerni a meccset, amit sikerült is teljesíteniük.

- Nehéz volt a műfüvön a saját játékunkat játszani, éppen ezért nagyon már volt ez a találkozó, mint amelyen a pesti első meccsünk volt. Szerencsére mi tudtuk megszerezni a vezetést, és onnantól kezdve már felpörgött a játékunk. A büntető elvégzésére én lettem kijelölve a meccs előtt, és amikor kézbe vettem a labdát, már tudtam, hogy középre fogom lőni – mondta a FradiMédiának Rommens.