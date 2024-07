Harry Kane átka döntheti el a spanyol–angol Eb-döntőt?

Spanyolország negyedszer, Anglia először lehet Európa-bajnok. A 30 éves Harry Kane, aki évek óta a világ egyik legjobb csatára, pedig először nyerhet bármilyen trófeát a felnőtt pályafutása alatt. Egészen hihetetlen átok övezi az angol csatárt: az a csapat, amelyikben ő játszik, soha nem nyer semmit. Különösen komolyan lehet ezt venni azóta, hogy idén a Bayern München is trófea nélkül maradt, miután tavaly nyáron odaigazolt.

Harry Kane akarja valószínűleg a legjobban az Európa-bajnoki címet (Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd)

Az, hogy Kane azelőtt a Tottenham színeiben nem nyert semmit, nem keltett akkora feltűnést, bár a Spursszel is játszott például Bajnokok Ligája-döntőt 2019-ben, amelyet elveszített a Liverpool ellen. Idén viszont azzal a Bayern Münchennel sem tudott semmilyen trófeát sem megszerezni, amely az érkezése előtt legutóbb 2011-ben zárt olyan évet, amikor cím nélkül maradt, a Bundesligát például zsinórban tizenegyszer nyerte meg – aztán érkezett Kane.

Példátlan pechszéria egy ilyen kaliberű csatártól

Pedig egyénileg rendre vezér az angol csatár, aki a Premier League-ben háromszor volt gólkirály, idén pedig nemcsak a Bundesliga, hanem egész Európa legjobb góllövőjeként az Aranycipőt is kiérdemelte. Aranyérme viszont még egy sincs, csak elbukott döntői. Az angol válogatottal a 2021-ben megrendezett előző Eb-n tizenegyespárbajban veszítette el a finálét az olaszok ellen.

– Odaadnám az egyéni díjaimat a csapattal elért sikerért, ez nem is kérdés, ráadásul az Európa-bajnoki cím az egyik legfontosabb trófea, amit egy labdarúgó elhódíthat – jelentette ki Kane, akinek az átka a döntőt felvezető sajtótájékoztatón is téma volt. – Egyelőre igyekszem nem arra gondolni, hogy milyen jó lenne felemelni a serleget, hanem arra összpontosítok, hogy milyen kemény munkát kell még ezért elvégezni.

Egyéni címe most is lehet Kane-nek, hiszen a három góljával holtversenyben a góllövőlista élén áll a döntő előtt. Az a kérdés, hogy végre aranyérme is lesz-e.

A spanyol kapitány rajong az angol futballért

Az egyelőre Eb-cím nélkül álló angolok szekere döcögött a döntőig vezető úton, a rendes játékidőben csupán kétszer tudtak győzni az eddigi hat meccsükön. A Hollandia elleni elődöntőben egy kevésbé ismert futballista, Ollie Watkins volt az angolok nyerőembere, ő a 90+1. percben szerezte meg a továbbjutást érő gólt.

– Javult a játékunk – bizakodott Gareth Southgate szövetségi kapitány. – Elsősorban a védelmünknek sikerült jól összeállnia, noha több játékosom is sérüléssel bajlódott, néhányan még az Eb első napjaiban sem voltak bevethetők. A javulásra alapozhatjuk az optimizmusunkat. Mindig is azt mondtam, csak akkor nyerhetünk, ha nem félünk a vereségtől.

A háromszoros Eb-győztes spanyolok az eddigi hat meccsükből ötöt megnyertek, és a németek ellen a rendes játékidőben 1-1-re végződött negyeddöntőt is ők nyerték meg végül hosszabbítást követően.