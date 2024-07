Nem Kroos, nem Ronaldo, nem Modric, hanem ő az Eb igazi old school hőse

Az Eb előtt Toni Kroos utolsó tánca volt a reflektorfényben, a 34 éves klasszis középpályásé, aki a Real Madridban BL-győzelemmel búcsúzott, és az volt a célja, hogy a német válogatottal hazai pályán Európa-bajnokként fejezze be a futballt. Mesébe illő sztori lett volna, de ezt a forgatókönyvet nem Hollywoodban írták , Kroos karrierje a negyeddöntőben ért véget a spanyolok elleni vereséggel, és csúnya is lehetett volna, ha a Pedrinek sérülést okozó passzmester piros lapot kap a meccsen. Nem volt szép a szintén a negyeddöntőben kieső 39 éves Cristiano Ronaldo utolsó Eb-je, amely az első góltalan világversenye volt a portugál válogatottban. A horvát legenda, a 38 éves Luka Modric pedig csoportkörös kudarccal zárt. S volt valaki, akiről senki sem beszélt az Eb előtt, most mégis ő az old school hős: Jesús Navas.

Jesús Navas szorosan fogta Kylian Mbappét a franciák elleni Eb-elődöntőben. Fotó: EPA/Clemens Bilan

A Sevilla 38 éves legendája a franciák elleni keddi elődöntőig nem kapott főszerepet a spanyol válogatottban az Eb-n. Az első két csoportmeccsen nem lépett pályára, a harmadikon, Albánia ellen viszont csapatkapitányként végig játszott, de az már különösebb tét nélkül zajlott az addigra két győzelemmel álló spanyoloknak. Navas azért nem hagyta kihűlni a csapatot, Albánia ellen is 1-0-ra nyert a válogatott. S akkor úgy tűnt, az a mérkőzés lehetett a búcsúajándéka a nemzeti csapat kezdőjében.

Csakhogy az élet közbeszólt, Dani Carvajal a németek elleni kiélezett negyeddöntő hosszabbításának a legvégén kénytelen volt második sárga lapot, így kiállítást érő taktikai szabálytalanságot elkövetni, hogy védje csapata 2-1-es előnyét. Emiatt a Real Madrid jobbhátvédje eltiltott volt a franciák elleni elődöntőben, és eljött Navas igazán nagy pillanata az Eb-n. Luis de la Fuente szövetségi kapitány gondolkodás nélkül őt állította a kezdőbe Carvajal helyén, hiába tűnt kockázatosnak egy 38 éves játékosra bízni a szélen gyakran feltűnő, gyorsaságáról híres Kylian Mbappé őrzését.

Jesús Navas és Lamine Yamal párosa különleges

Hogy mennyire szürreális volt a spanyol válogatott jobb szárnya a franciák ellen, azt jól leírja, hogy a Navas előtt futballozó, mindössze 16 éves Lamine Yamal simán lehetne a fia is az életkoruk alapján. Olyannyira, hogy az AS cikke szerint Navas konkrétan hat évvel idősebb, mint Yamal 32 éves apja, Mounir Nasraoui.

Lamine Yamal és Jesús Navas, egy különleges páros. Fotó: EPA/Clemens Bilan

S még egy adalék ehhez: a spanyolok egyenlítő gólját szerző Yamal minden idők legfiatalabb gólszerzője lett az Eb-n, miközben Navas 38 évesen és 231 naposan minden idők legidősebb mezőnyjátékosa lett, aki Európa- vagy világbajnokságon elődöntőben pályára lépett. Ezzel a német Fritz Walter és a svéd Gunnar Glen 1958-as vb-ről őrzött rekordját döntötte meg (mindketten 37 évesek és 236 naposak voltak az egymás elleni elődöntőben).

Navas ráadásul jól játszott a franciák ellen, rögtön a hetedik percben veszélyes helyzetben tisztázott a saját teljesítményét önkritikusan értékelő Mbappé elől, és később is volt több nagy mentése a meccsen, a FotMob statisztikája szerint ötször tisztázott, ebből háromszor fejjel. Ugyanakkor már az első negyedórában kapott egy sárga lapot, vélhetően emiatt cserélte le őt De la Fuente bő egyórányi játék után.

Az előző spanyol aranygeneráció utolsó képviselője

Ő az utolsó mohikán a spanyol válogatott előző aranygenerációjából, Navas tagja volt a 2010-ben világbajnok, 2012-ben Európa-bajnok csapatoknak. Tizenkét éve az elődöntőben ugyancsak játszott Portugália ellen, de az olaszok ellen megnyert fináléban a kispadon ragadt – Carvajal várható visszatérésével most is így járhat. A 2010-es vb-döntőben ugyanakkor játszott, sőt a hosszabbításban ő rohant át a holland középpályán a labdával, s annak az akciónak a végén lőtte Andrés Iniesta a mindent eldöntő gólt a 116. percben.

La gente que dice que Navas se enfrenta a lo más grande de su carrera hoy por marcar a la tortuga ninja, que no ha demostrado demasiado en este torneo…

Este es Jesús Navas.

pic.twitter.com/BqKcI6Uxbd — Wimblina 📚 (@Wimblina) July 9, 2024

A négyéves, Manchester City-ben tett kitérőt leszámítva a teljes pályafutását a Sevillának szentelő, 56-szoros válogatott Navas most újra szembekerülhet Hollandiával a fináléban, hiszen az utazási nehézségekkel megküzdő Oranje az Eb másik elődöntőjében ma este Anglia ellen játszik.