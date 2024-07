Az új Caesarjukon rajta kell tartaniuk a szemüket a spanyoloknak

A spanyol válogatott az elődöntőre sem készült el az erejével, így a németországi Európa-bajnokság legmeggyőzőbb csapata jutott elsőként a torna fináléjába. A La Furia Roja a legutóbbi világbajnokságon ezüstérmes, de az Eb-n haloványan teljesítő franciákat 2-1-re győzte le – Lamine Yamal és Dani Olmo góljaival.

Yamal és Olmo góljai hatalmas örömöt okoztak Luis de la Fuentének Fotó: AFP/Thomas Kienzle

Yamal az Eb-k legfiatalabb gólszerzője

Előbbi az Európa-bajnokság szenzációja. Persze a viadal előtt sem csengett ismeretlenül a fiatal futballista neve, hiszen a Barcelona színeiben ötven mérkőzésen mutatta meg magát az elmúlt idényben, ezeken összesen tizenhét gólból vette ki a részét: hetet ő szerzett és tíz gólpasszt osztott ki.

Eddig az Eb-n is elsősorban az előkészítésben jeleskedett. Az elődöntő előtt három gólpasszal vezette a vonatkozó listát, aztán a keddi mérkőzésen történelmet írt. Yamal szombaton, a döntő előtt egy nappal ünnepli a 17. születésnapját, azaz 16 éves és 362 napos volt, amikor betalált – ezzel az Európa-bajnokságok történetének legfiatalabb gólszerzője lett. Másfél évvel javította meg a svájci Vonlanthen rekordját, aki 2004-ben 18 éves és 141 napos volt, amikor megvillant az Eb-n.

– Nagyon boldog vagyok, hogy bejutottunk a döntőbe, de a legfontosabb lépés még hátravan, vagyis hogy megnyerjük az Eb-t. Voltak nehéz pillanatok a meccsen. Egyikünk sem számított rá, hogy ennyire korán gólt kapunk (Randal Kolo Muani a 9. percben vette be a spanyolok kapuját – a szerk.). A gólomnál a felső sarkot céloztam meg, ahol végül ki is kötött a labda. Felszabadító érzés volt – vallotta be a Barca csillaga.

Nem szabad elszállnia

A mérkőzés után a spanyolok szövetségi kapitánya Yamalt dicsérte – nem véletlenül. Ugyanakkor azt is megjegyezte, nagyon oda kell figyelnie rá.

– Lamine olyasmikre képes, amelyek arra utalnak, hogy a futball nagy alakja lehet, de óvatosnak kell lennünk. Segítenünk kell neki abban, hogy két lábbal a földön maradjon, és a legjobb módon fejleszteni őt. Nyugodtnak és higgadtnak kell maradnia. Az ókori Rómában Julius Caesarról is azt mondogatták: Ne feledjük, ő is csak ember! – világított rá Luis de la Fuente.

Természetesen a spanyol szakember nem csak egy futballistája teljesítményét ismerte el. – Repesünk az örömtől. Már a meccs előtt is boldogok voltunk, de most sokkal inkább azok vagyunk. Rendkívül büszke vagyok a játékosaimra, különlegesek, nemcsak futballozni tudnak, hanem jól is olvassák a játékot. Sikerült visszavezetnünk Spanyolországot arra a helyre, ami megilleti. Meg kell becsülnünk azt, amit a játékosaink tesznek. Szeretnénk történelmet írni, úgyhogy most nem pihenünk, a berlini fináléra kell összpontosítanunk.

Ahol a ma 21 órakor kezdődő elődöntő jobbik csapatával, Angliával vagy Hollandiával vívnak meg a spanyolok. – Az eddigi utunkat látva nem számít, hogy melyik csapat lesz az ellenfelünk. Mindkettő erős, de tárt karokkal fogadjuk a másik csapatot. És persze meg akarjuk nyerni a tornát – mondta eltökélten a kapitány.