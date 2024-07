Fókuszban a pöttyös, a magyar kézis lányok nem gyötörték Nadalt

A magyarok közül elsőként a női kézilabda-válogatott és a tornacsapat érkezett meg még hétfőn Párizsba. A gép késése miatt Golovin Vlagyimir csapata hétfőn nem is tudott edzeni, de ez nem borította fel végzetesen az eltervezett menetrendet, keddre minden a helyére került.

Rögtönzött csoportkép az olimpiai faluban (Fotó: MOB/Molnár Ádám)

– Ami az olimpiai falut illeti, még nincs telt ház, de már így is elképesztő a forgatag, láttuk Rafael Nadalt, vagy éppen Simone Biles amerikai tornászt is, no és persze összefutottunk számos kézilabdás ismerőssel – számolt be az első élményekről Golovin Vlagyimir. Nadalt tehát a mieink is kipipálták, arról nem szólnak a hírek és kép sincs róla, hogy megvolt-e a sokadik közös szelfi. Nadal eleinte mindenkivel kedves volt, de aztán egy idő után már fásultan tett eleget az újabb és újabb kérésnek.

Nem is olyan szörnyűek a kartonágyak

Az olimpiai faluból, a csapatszállásról, mi több, a kézilabdás lányok szobájából készült képek alapján a hölgyek pöttyös ágyneműben alhatnak, s ehhez a pöttyöshöz a jól ismert hazai pöttyös dukál táplálék, gyorsan felszívódó energia formájában.

A Klujber Katrin szobájától készült képről az is kiderül, milyen üzenettel várják a házigazdák a sportolókat. Álmodj a holnapi hőstetteidről – ez olvasható az úgy fölött franciául, szúrta ki a Bors.

Golovin Vlagyimir szerint a hírhedt kartonágyak nem olyan kényelmetlenek, mint ahogy riogatták őket velük. A lányok is jól pihenhettek, de legalábbis a képek arról árulkodnak, jó hangulatban készülnek a Franciaország elleni, csütörtöki bemutatkozásra, amely nem csupán az ő első meccsük lesz, a teljes magyar olimpiai csapatból ők kezdik meg elsőként a párizsi szereplést.