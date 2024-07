Marquinhos elárulta, mikor és miért hagyja el a Ferencvárost

Vitán felül áll, hogy a brazil Marquinhos volt a Ferencváros egyik legjobbja a walesi The New Saints elleni keddi Bajnokok Ligája-selejtezőn. A Groupama Arénában lejátszott mérkőzésen Adama Traoré mesterhármast szerzett, Marquinhos pedig két gólpasszt adott, majd tizenegyesből ő is eredményes volt, később pedig távolról megdöngette a bal kapufát is. A gólját követően levette a mezét, és látványosan felmutatta azt a szurkolóknak, és ezt sokan úgy értelmezték, hogy arra utalt vele, hamarosan távozik.

Fotó: Nemzeti Sport/Szabó Miklós

Ez nem is lenne meglepő, hiszen remek idényt zárt a tavasszal, és a jelek szerint a most kezdődő idényre is átmentette a formáját. Még nincs egy hete, hogy az orosz bajnokságban negyedik Lokomotiv Moszkva csaknem hárommillió eurós ajánlatot tett a brazil csatárért, és jöhetnek még újabb kérők is. A Ferencváros állítólag ötmillió euró körüli összegért adná el a játékjogát, bár ez nem hivatalos, mivel a klub sohasem kommentál átigazolási sajtóhíreket. A keddi mérkőzés után Marquinhos interjút adott a Nemzeti Sportnak, amelyben elmondta, hogy élvezte a játékot a New Saints ellen, tetszenek neki az új vezetőedző, Pascal Jansen edzései és elképzelései, de választ adott arra is, hogy valóban távozni készül-e.

Fotó: Nemzeti Sport/Koncz Márton

– Nem kell mindig mindenbe valamit belemagyarázni, örülök a gólomnak, imádom ezt a klubot. Rengeteg minden jár a fejemben, láthatják, mennyire szeretek a Ferencvárosban futballozni, milyen sokat jelent nekem. Ráadásul a családom is megszerette Budapestet, a kisfiunk itt született a magyar fővárosban. Az életben vannak nehéz döntések, nagyon ritka eset a mai futballban, hogy valaki a teljes pályafutását ugyanannál a csapatnál tölti. Csak akkor távozom, ha azzal a klub is jól jár. Meglátjuk, mit tartogat számomra a jövő, de a Fradinak mindig helye lesz a szívemben.