Milák Kristóf elképesztő, a világ idei legjobb idejével döntős 200 pillangón

Milák Kristóf erősen kezdett a párizsi olimpián, hiszen a kedd délelőtti első úszásával a legjobb időt teljesítette a 200 pillangó előfutamaiban. Nem önmagában az első helyen való továbbjutás volt az extra, hanem az időeredmény, hiszen a tokiói olimpiához hasonlóan 1:53-at úszott, miközben a 2019-es és a 2022-es vb-ken, amelyeken végül világcsúccsal győzött, 1:54-gyel kezdett. A célban mutatott arckifejezése alapján nem is volt elégedetlen Milák a mostani 1:53,92-vel. Következett az esti középdöntő, amelyben már a szerdai fináléba jutás volt a tét.

Milák Kristóf megúszta a világ idei legjobb idejét 200 pillangón az olimpiai középdöntőben. Fotó: Csudai Sándor

Már ide, azaz a legjobb tizenhat közé sem jutott be az idei világbajnok és a világ eddigi legjobb idei eredményével rendelkező japán Tomoru Honda, ami nagy meglepetést okozott, ott volt viszont a mezőnyben a 16. helyen továbbjutó Márton Richárd és persze a franciák klasszisa, Léon Marchand is, akit a címvédő Milák legnagyobb kihívójának tartanak.

Ők ketten, mármint Márton és Marchand az első középdöntős futamban szerepeltek. A francia az előfutamokban a hatodik legjobb időt úszta, a középdöntőben pedig már megmutatta, hogy miért lehet veszélyes Milákra. Marchand 1:53,50-nel, nagy fölénnyel, a világ idei legjobb idejével (Tomoru Hondáé 1:53,88 volt a dohai vb-n) nyerte meg az első futamot. Márton Richárd 1:55,93-mal hetedik lett, ezzel elszálltak a döntős reményei (végül 14. lett).

Merthogy jött a második középdöntős futam Milák Kristóffal a soraiban. Ő pedig nem viccelt: 1:52,72 perces idővel nyerte meg a középdöntőt, rögtön elvette a világ idei legjobb idejét a francia riválistól.

Milák ennél jobbat legutóbb tavaly áprilisban az ob-n úszott (akkor 1:52,58-at), közvetlenül azelőtt, hogy eltűnt a világ szeme elől. Most mindenkinek megmutatta, mire képes. (Azt azért ne feledjük, hogy Marchand 200 mellen is középdöntős az esti programban, valószínűleg tartalékolt, nagy csata várható köztük szerdán.)

Németh Nándor 100 gyorson parádézott

A kedd esti programban úszott Németh Nándor is, aki az idei dohai világbajnokságon bronzérmes volt 100 gyorson, és ezzel a királyszám első magyar vb-dobogósa lett. Ebben a számban ő a negyedik helyen jutott be a középdöntőbe, amelynek az első futamában a második helyet szerezte meg az olimpiai bajnok ausztrál, Kyle Chalmers mögött mindössze három századdal lemaradva és a vb-ezüstérmes francia Maxime Grousset előtt öt századdal a célba csapva. A 47,61 másodperces idő magabiztos továbbjutást ért Némethnek, aki végül a harmadik idővel került be a szerdai döntőbe, megelőzve többek közt a románok sztárját, a 200-on már olimpiai bajnok David Popovicit is. Németh így 2018 óta, továbbra is minden világversenyen finalista.

A 200 pillangó döntőjét szerdán 20.37-kor rendezik Milákkal, a 100 gyorsét pedig 22.39-kor Némethtel a mezőnyben.