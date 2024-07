Németh Nándor hajszállal maradt le a királyszám dobogójáról

Az úszás királyszámának tekinthető 100 gyors hosszú évtizedek óta nem számít a magyarok vadászterületének az olimpiákon, noha a legelső olimpiai bajnoka 1896-ban Hajós Alfréd volt a versenyszámnak. 1936-ban Csík Ferenc is megnyerte a számot, a legutóbbi érmünket pedig 1948-ban Kádas Géza szerezte, aki Londonban harmadik lett a 100 gyors döntőjében. Németh Nándor idei vb-bronzérmesként megpróbálta megszakítani a hosszú sorozatot Párizsban, ahol a harmadik legjobb idővel jutott be az olimpiai fináléba.

Kós Hubert a legjobb idővel jutott a 200 hát döntőjébe (Fotó: Csudai Sándor)

Németh Nándor már három éve, Tokióban is döntőt úszott 100 gyorson, akkor nyolcadikként ért célba. Azzal egy másik sorozatot már megszakított, 1964 (Dobay Gyula) óta az magyar csapat első döntőse volt a királyszámban.

A mezőny most is nagyon sűrű volt, a világcsúcstartó kínai Pan Zsan-le és a korábbi rekorder, a román David Popovici is ott volt a mezőnyben.

A kínai azonnal a mezőny élére állt, és senki nem is tudta utolérni. A második ötvenen volt, hogy Németh Nándor állt mögötte a második helyen, de végül az ausztrál Kyle Chalmers és Popovici lehajrázta.

Chalmers kettő, Popovici egy századdal előzte meg a negyedikként zárt magyar úszót.

Kós Hubert legjobb idővel döntős az olimpián

Németh Nándor és Milák Kristóf magyar ezüsttel véget ért döntője mellett három úszónk középdöntőben volt érdekelt a szerda esti programban.

Kós Hubert, a 200 hát tavalyi világbajnoka volt az egyetlen, aki 1:56-on belüli időt úszott a szám középdöntőiben, így a négyes pályán úszhat majd a csütörtöki fináléban. Ugyanebben a számban Telegdy Ádám 1:57,58-as idővel a tizenharmadik lett, azaz nem jutott döntőbe.