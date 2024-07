Már a csapatversenyre hegyezi magát Szilágyi Áron

Hatalmas meglepetésre már az első körben búcsúzott a kard egyéni küzdelmeitől Szilágyi Áron, aki ezzel elveszítette a 2008-as pekingi olimpia óta tartó veretlenségét egyéniben. A háromszoros olimpiai, világ-, és Európa-bajnok elárulta, mindenfelé jártak a gondolatai, elképesztő sokként érte ez a vereség, abszolút nem tudta hova tenni ott a helyszínen.

Szilágyi még éjszaka sem tudta túltenni magát a kanadai vívótól elszenvedett vereségén (Fotó: Csudai Sándor)

– Zavarodottság lett úrrá rajtam. Miután lepörögtek az események, a családommal voltam, hiszen ők is kint voltak a helyszínen. Jó volt velük találkozni, nyilván vigasztaltak, és hát persze a kisfia előtt nem is lehet szomorú az ember. Szóval ebből azért tudtam már töltekezni. Utána visszajöttünk a faluba, átbeszéltük a csapattársakkal a versenyt, ami senkinek sem úgy sikerült, ahogy tervezte , így jó volt kicsit kiadni magunkból – jelentette ki Szilágyi Áron.

Bevallotta, nem ez volt élete legvidámabb estéje, éjszakája, de túlélte, és most már tud arra gondolni, hogy a következő három napban eljusson odáig, hogy jobb arcát mutassa a csapatversenyben, ami bizony kőkemény feladat lesz, de a bosszankodást, szomorkodást most már maguk mögött kell hagyni.

Csapatban mindenkinek jobban fog menni

– A csapatverseny szerencsére teljesen más, társakkal vívsz, ötös asszók vannak, tudsz javítani menet közben, mert hosszabb az egész. Nem nulláznak le pár perc alatt, mint ahogy szombaton történt velem. Úgy gondolom, ez most jobban fog menni, és hát nyilván fizikálisan sem fáradtam el az egyéni versenyben, így lesz ilyen szempontból is tartalék – fogalmazott a Vasassc.hu kérdésére háromszoros olimpiai bajnokunk.

Mint mondta, végzik a szokásos rutint, az edzéseket a hátralévő napokban, és kielemezik a negyeddöntős ellenfelüket, az olaszokat, az egyéni asszóikat is figyelembe véve. Egy biztos, jelen helyzetben kőkemény feladat lesz a legyőzésük.

Összeszedi a vívását a csapatversenyekre

– A legfontosabb, hogy önbizalmat gyűjtsünk, mert abban van most hiány, viszont az elmúlt évek munkája, tapasztalata segíthet ebben. A negyeddöntő konkrét végkimenetelével nem is akarok most foglalkozni, össze akarom szedni a vívásomat, jobb formát akarok mutatni, és segíteni a társaimat is mindenben, hogy a lehető legjobb állapotban állhassunk oda. Ha ez összejön, és készek leszünk, akkor természetesen a győzelemért mehetünk az olaszok ellen – zárta nyilatkozatát Szilágyi Áron.