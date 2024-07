A győzelemért támadtak a magyarok, de csak egy pont lett belőle

Fájó vereség a franciáktól a rajton, majd bravúros felzárkózás után egy utolsó pillanatokban szerzett győzelem a brazilok ellen – kedd délutánig ez volt a magyar női válogatott mérlege Párizsban. Ekkor kulcsmérkőzés várt a csapatra, hiszen az az Angola volt az ellenfél, amely először kikapott Hollandiától, Spanyolország ellen viszont nyerni tudott, azaz nagy vetélytárs a továbbjutásért zajló harcban. Az afrikai játékosok rutinosak, fizikálisan roppant erősek, egy az egyben nagyon veszélyesek, bátran lőnek távolról, azaz sejteni lehetett, hogy a magyar válogatottra nehéz feladat vár.

Győri-Lukács Viktória az elején szép gólokat lőtt Fotó: Csudai Sándor

Az első öt perc álomszerűen telt annak ellenére, hogy Vámos Petra hamar megkapta a magyar válogatott első kiállítását: három szép gól, három bravúros védés Janurik Kingától, remek védekezés. Az angolai szövetségi kapitány a 14. percben már időt kért, ugyanis a magyar csapat roppant gyorsan kézilabdázott, egymás után dobta a góljait indításokból, amire az ő játékosai csak egy-egy betöréssel tudtak válaszolni, és 8-5-ös hátrányban voltak. Sőt, Golivin Vlagyimir együttese három perccel később már 11-6-ra vezetett, nagyon jól működött a taktikája.

Vámos Petra bátran kézilabdázott Fotó: Csudai Sándor

De csak eddig: ezután hirtelen jött egy nagy megtorpanás eladott labdákkal, rossz lövésekkel és figyelmetlenségekkel, amit az ellenfél ki is használt, és a 26. percben 13-13-nál kiegyenlített, majd fordítani is tudott, és 16-15-re vezetett a szünetben. Szerencséje sem volt a magyar csapatnak, négyszer is a kapufát találta el, a védekezésben pedig egyre több gondot okozott az angolaiak fizikai fölénye. Az addig kiválóan védő Janurikot egy percre váltó Böde-Bíró Blanka egy hetes kivédésével és gólpasszal mutatkozott be, és ezek a szép momentumok kellettek a talpon maradáshoz.

Nagyon izgalmas volt a hajrá

Angola többször is kiválóan használta a beállóját, de a magyar csapat bátor betörésekkel tartani tudta a lépést, a 47. percben 26-26-ot mutatott az eredményjelző. Ezután vezetett mindkét csapat, egyik sem tudott ellépni a másiktól, nagyon izgalmasnak ígérkezett a hajrá. Az lett. Két pontatlan lövés után egy rossz angolai cserének köszönhetően egygólos hátrányban, de emberelőnyben támadhattunk, és sikerült is 30-30-ra alakítani az állást bő három perccel a vége előtt. Jó védekezés után Klujber Katrin talált a kapuba, de az utolsó két percre emberhátrányba került a csapat. Angola egyenlített, majd hetest kaptunk, a létszám kiegyenlítődött, Klujber kihagyta a büntetőt, de támadhattunk. Nem jutottunk lövéshez, 31-31 lett a vége… A várakozásokhoz képest csalódás a döntetlen, de meg kellett küzdeni érte, és örülhetünk is az egy pontnak.