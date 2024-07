Tizenhárom év után súlyos vereséggel tért vissza a Paks az európai kupaporondra

A folytatásban többször is növelhette volna előnyét a Corvinul. A 22. percben Lenzsér Bence az utolsó pillanatban állította meg a vendégek ellentámadását, héttel később pedig Marius Lupu emelte át a labdát a Paks kapuját őrző Szappanos Péter fölött, de szerencsére nem találta el a kaput.

A 33. percben Könyves Norbert talpát találta el az ellenfél egy támadásnál, de a norvég nemzetiségű játékvezető, Mohammad Usman Aslam ezért nem ítél tizenegyest. Bár elérhető volt, videóbíró nem vizsgálta az esetet. Hamarosan újra Könyves volt a főszereplő, a Paks játékosa a 39. percben egy megkerülős csellel verte át ellenfelét, ám a tizenhatoson belül éles szögből lőve nem talált kaput.

A szezon első tétmeccsét már a múlt csütörtökön, a román Szuperkupa fináléjában lejátszotta (3-0-ra elvesztette a bajnok FCSB ellen) a Corvinul, amely az első játékrész hajrájához érve is jóval élesebb csapat benyomását keltette. Ezzel szemben az alig négy hete együtt alapozó paksiak másodszor is hibáztak, így egyre nehezebb helyzetbe kerültek a rendes játékidő ráadásában: a 45+2. percben egy beívelést követően Lupu öt méterről a kapuba lőtt, kialakítva a félidő 0-2-es végeredményét.

Tovább nőtt a hátrány

A szünetben kettőt cserélt a Paks vezetőedzője, Bognár György, aki két csatárt állított csatasorba Tóth Barna és Haraszti Zsolt személyében. Ennek ellenére rögtön az első percben újra bajba kerülhetett volna a magyar csapat, Bus hagyott ki nagy helyzetet Szappanos kapuja előtt. Alig egy perccel később Nicolae Daniel Pirvulesku próbálkozott, de az ő helyzete is kimaradt. Elmondható persze, hogy a Corvinul esetében megtévesztő lehet, hogy csak a másodosztályban szerepel, hiszen a román második liga másodikjaként jogot szerzett az élvonalbeli indulásra is (a klub nem magántulajdonban van, ezért a helyi szabályok értelmében nem léphetett fel az első osztályba), ám ez aligha vigasztalt bárkit akkor, amikor 0-2-nél is a vajdahunyadiak álltak közelebb az újabb találathoz.

Az utolsó fél órára beállt a Paks 37 éves ikonja, Böde Dániel is, ám sem ő, sem más nem tudott segíteni ezen az estén a magyar együttesnek, amely a hajrára még meg is fogyatkozott Szabó Bálint kiállítása miatt. Ha mindez nem lett volna elég, a 86. és a 90+3. percben Lupu kétszer is eredményes volt, ezzel megadva a kegyelemdöfést. A komoly védelmi hibákat ügyesen kihasználva 4-0-ra nyert a Corvinul Pakson.