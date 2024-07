Ennyit bukik Sergio Pérez miatt a Red Bull

Az idénykezdet alapján arra lehetett következtetni, hogy – az elsőséget tekintve legalábbis – egy újabb unalmas idény elé nézünk a Formula–1-ben. Az előző három év bajnoka, Max Verstappen (Red Bull) ismét bekezdett, az első öt futamon négy győzelmet söpört be, talán Ausztráliában az ötödik is meglett volna, ha az autója nem mondja be az unalmast, de így a pole pozícióból indulva alig néhány kör után búcsúzott.

Pérez autóján túl gyakran kell javításokat végezni Fotó: AFP/John Thys

A kezdeti Red Bull-henger után (az említett ötből négy versenyen Sergio Pérez is dobogóra állt), azonban feltámadtak a riválisok. Ma már a McLaren számít a legnagyobb erőnek, és a négy élcsapat pilótái közül mindegyik nyert már nagydíjat. Egy kivétellel.

Pérez még futamgyőzelem nélkül áll, ami a Red Bull kezdeti dominanciáját tekintve nem éppen dicséretes. Az elmúlt idényeknek bajnoki ambíciókkal nekivágó pilótával júniusban ennek ellenére is szerződést hosszabbított a csapata, de a mexikói azóta hibát hibára halmoz, mindössze 124 pontot gyűjtött az éllovas Verstappen 265 pontjához képest, és a tabella hetedik helyén szerénykedik.

A 2024-es futamgyőztesek – egy nagy hiányzóval:

The 2024 winners club has inducted a new member 🤩#F1 pic.twitter.com/ukQtqgIRsi — Formula 1 (@F1) July 23, 2024

Évek óta visszatérő téma a bokszutcában, hogy a Red Bullnak ki kellene rúgnia Pérezt, eddig viszont erre nem került példa, mert bár bukdácsolt, a tabella második helyét mindig sikerült megszerezni, és a konstruktőri világbajnoki cím is az energiaitalosoké lett.

A riválisok felerősödésével azonban nem engedheti meg magának a Red Bull, hogy csak egyik pilótája szállítsa a pontokat, márpedig a nyáron ez gyakran előfordult. A McLaren 51 pontra csökkentette a távolságot az osztrákokhoz képest az istállók versenyében, és ha a wokingiak lendülete kitart, a különbség tovább csökkenhet – amit természetesen szeretne elkerülni a Red Bull.

Pérez és a roncsderbik

Arról nem is beszélve, hogy Pérez hatalmas károkat okoz a bikáknak. Ez nemcsak pontokban, hanem kiadásokban is megmutatkozik. A 34 éves pilóta a hungaroringi időmérőn is eldobta az autóját, aminek helyrekalapálása 999 ezer eurójába került a csapatnak. Idén már nem ez volt az első eset, Pérez a tizenhárom futam alatt annyiszor törte össze a járgányát, hogy majdnem 3,8 millió euróra rúgnak a javítások költségei. Ez 300 ezer euróval több, mint amit a Williams elköltött balesetek miatt, pedig az év elején Alexander Albon is sok kárt okozott az istállónak.

De lényeg a lényeg, a költségvetési sapka miatt nem engedhet meg ekkora extra kiadásokat magának a Red Bull, hanem ezt a pénzt jobb dolgokra, mondjuk az autója fejlesztésére is költhetné.

Sajtóértesülések szerint a főnökei Pérez tudtára adták, ha a nyári szünetig nem kapja össze magát, akkor szedheti a sátorfáját. Nos, a hungaroringi hetedik helyével legalább pontot szerzett, de még így is messze elmarad az elvárásoktól. A hétvégén, Belgiumban még megpróbálhat javítani a helyzetén, bár kérdés, hogy nem késett-e el ezzel. Bokszutcai pletykák alapján Daniel Ricciardóval cserélhet helyet Pérez, vagyis a Red Bull fiókcsapatához kerülne.

A hétvége menetrendje Péntek: 1. szabadedzés 13.30, 2. szabadedzés 17.00

Szombat: 3. szabadedzés 12.30, időmérő 16.00

Vasárnap: Belga Nagydíj 15.00

„Ideje kimenteni Pérezt a katasztrófájából”

Az egykori Formula–1-es pilóta, Ralf Schumacher szerint az istálló a kirúgásával egyenesen szívességet tenne pilótájának, véget vetne a katasztrófának, amit Pérez átél. 2016 világbajnoka, Nico Rosberg is hasonlóképp vélekedik.

– A Red Bull szempontjából egyre aggasztóbb a helyzet a konstruktőri pontversenyt tekintve. Most úgy tűnik, hogy a McLaren végezhet az élen, mert a Red Bullnak csak egy pilótája van, aki képes pontokat szerezni. Lépnie kell a csapatnak, és megéri kockázatot vállalnia, hogy megtudja, van-e olyan pilóta, aki képes lenne jobb teljesítményre. Egyébként szinte biztos vagyok benne, hogy a McLaren lesz a konstruktőri világbajnok. Az egyéni pontversenyben még nincsenek gondjaik, de idővel ott is bajba kerülhetnek – figyelmeztetett a német.

A német exversenyző ezek után azt is megmagyarázta, miért volt eddig türelmes Pérezzel a Red Bull.

– A többi csapatnak nagyon erős a pilótapárosa, így szükségszerű lenne, hogy Checho is pontokat szerezzen. A Red Bull úgy áll hozzá a kérdéshez, hogy nem akarnak két olyan versenyzőt, aki pontokat venne el egymástól, ezért akarnak egy első számú pilótát, és mellé egy olyan társat, aki segít neki, emellett pedig ő is pontokat szerez – magyarázta.