Szoboszlai Dominikre az óceán túlpartján lesz szüksége a Liverpoolnak

Nincs nagy mozgolódás

Átigazolási pletykákból persze nincs hiány. A legtöbbször Anthony Gordon nevét emlegette a szigetországi sajtó a lehetséges érkezők között. Az angol szélsőt az előző idényben a Newcastle legjobb játékosának választották, július 1-jéig mégis meg akart válni tőle a klub, hogy ne szegje meg a Premier League jövedelmezőségi és fenntarthatósági szabályait. Gordont fel is ajánlották álmai alakulatának, a Liverpoolnak, amely azonban nem kért belőle a magas vételár miatt, illetve a Newcastle Jarrell Quansah játékjogára is igényt tartott, a Vörösök viszont nem kívánják eladni a védőt. Mohammed Kudust is összeboronálták a Liverpoollal, a középpályást viszont a Manchester City is szívesen leigazolná, és a West Ham United nem készül megválni tőle. Hasonlóképp az olasz védőt, Riccardo Calafiorit is figyelik a Vörösök, ahogy az Arsenal, a Juventus és a Tottenham Hotspur is. Állítólag további két középpályás, Jeremie Frimpong és Éderson iránt is érdeklődik az angol sztárcsapat.

Eladásokról sem tudunk még beszámolni. A Barcelona által csábított Díazt szeretné megtartani a klub. Többek között Szalah és Van Dijk szerződése is 2025 nyarán jár le, de vélhetően egyikük sem távozik, hiába látnák őket szívesen Szaúd-Arábiában. A holland kolosszus hosszabbítani szeretne, Szalah pedig májusban a további liverpooli céljairól beszélt.

Hamarosan kiderül, hogy az új vezetőedző velük képzeli-e el a jövőt.