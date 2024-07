Alcaraz már 21 évesen veri a nagy hármast

Amikor vasárnap Carlos Alcaraz megnyerte az utolsó poént Novak Djokovics ellen a wimbledoni tenisztorna férfi egyes döntőjében, vélhetően sok embernek jutott eszébe, hogy a már négyszeres GS-bajnok spanyol 21 éves korára olyan magasságokba ért el, hogy amennyiben megmarad a formája még évekig, bizony komoly veszélyt jelenthet majd a nagy hármas, a most legyőzött Djokovics , valamint Roger Federer és Rafael Nadal rekordjaira. Holott korábban azt gondolhatta mindenki, az általuk elért csúcsok mások számára megmászhatatlanok.

Ugyan még Djokovicsé a legtöbb GS-cím, kérdés, hogy meddig Fotó: MTI/EPA/Tolga Akmen

Sőt több dologban már előttük is jár Alcaraz, hiszen sem Djokovics, sem Federer, sem pedig Nadal nem mondhatta magát 21 évesen négyszeres GS-győztesnek. Ráadásul mindhárom borításon – salakon, füvön és kemény pályán – megvan már a trófeája a spanyol titánnak. Djokovics 24 éves korára nyert négy nagy trófeát, amikor megnyerte a 2011-es US Opent, Nadal 22 éves volt, amikor 2008-ban, a Roland Garroson megszerezte a negyedik Slam-koronáját, Federer pedig 23 éves volt, amikor 2004-ben a US Openen négyszeres bajnok lett.

Több rekord már Alcarazé

És ha mindez nem lenne elég, Alcaraznak lényegesen kevesebb meccsből jött össze a négy GS-cím. Ugyanis az ifjú spanyolnak ehhez mindössze 69, nagy tornán megvívott találkozóra volt szüksége – ebből 59 meccset nyert meg –, míg Federernek 79 (61-18), Nadalnak 81 (68-13), Djokovicsnak pedig 134 meccset kellett ehhez lejátszania (110-24), mielőtt megszerezte negyedik nagy trófeáját. Ezek után már azon sem lepődhetünk meg, hogy az Infosys ATP Win/Loss indexe szerint Alcaraz győzelmi aránya a legjobb a Grand Slam-tornákon. A 21 éves játékos mutatója ugyanis jelenleg 85,5 százalék, ami jobb, mint Nadalé (84 százalék), Djokovicsé (82,1 százalék) és Federeré (77,2 százalék).

És ami maximum csak Federernek jött össze: Alcaraz az első négy Grand Slam-döntőjének mindegyikét megnyerte, azaz ha eljutott a döntőbe, meg is nyerte azt. A svájci géniusz ebben még előtte jár, hiszen ő az első hét GS-döntőjében győzedelmeskedni tudott. Nem lehetünk biztosak abban, hogy Alcaraz ezt a tényleg megdönthetetlennek látszó rekordot nem múlja majd felül.

Jön a generációk csatája: Nadal–Borg

A 21 éves világklasszis ráadásul egy olyan ötöshöz csatlakozott vasárnap délután, akik a tenisz történetében arra voltak képesek, hogy egymás után megnyerjék a Roland Garrost és Wimbledont. Azért a Rod Laver, Björn Borg, Nadal, Federer és Djokovics névsorba ilyen fiatalon bekerülni egyáltalán nem szégyellni való dolog.

És ha már Nadal és Borg neve előkerült: a bastadi salakpályás tornán ma Nadal–Borg-találkozót rendeznek. A 22-szeres GS-bajnok spanyol a 11-szeres GS-győztes legenda, Björn Borg fiával csap össze, egy újabb generációk csatájában.