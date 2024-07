Az esély sem volt meg, nagyon csalódottak a brit szurkolók

Andy Murray mégsem kapott újabb búcsúmeccset. Azok után, hogy a brit teniszklasszis egyesben nem vállalta a játékot Wimbledonban, párosban bátyja, Jamie Murray oldalán elköszönt a hazai közönségtől. A vereség pillanatában még úgy gondolta, hogy vegyes párosban is kap egy esélyt, de az egyesben még versenyben lévő Emma Raducanu a csuklója miatt visszalépett attól a számtól. A britek Cameron Norrie kiesése miatt is csalódottak lehettek, bár ez Alexander Zverev ellen papírforma volt. Meglepetés is akadt szombaton: kiesett a női világelső, Iga Swiatek, valamint Unsz Dzsábir is, aki az elmúlt két évben wimbledoni döntőt játszott.

Andy Murray nem kapott újabb búcsúmeccset Wimbledonban (Fotó: MTI/EPA/Tim Ireland)

Dzsábir az ukrán Elina Szvitolina ellen szenvedett vereséget, aki szintén jól szerepelt tavaly, a világelső Iga Swiateket is legyőzve elődöntőig jutott, a mostani sikere egyelőre nyolcaddöntőt ér Szvitolinának. Az ukrán következő ellenfele a kínai Vang Hszin-jü lesz, aki csalódást okozott a briteknek Harriet Dart kiejtésével.

Swiatek idén sem lesz wimbledoni bajnok

Swiatek viszont már biztosan nem kerülhet Szvitolina útjába idén, a lengyel ugyanis annak ellenére kikapott, hogy az első játszmát megnyerte a kazah (orosz születésű) Julija Putyinceva ellen. Utána azonban esélye sem volt Swiateknek, a következő két szettben csak három játék jutott neki.