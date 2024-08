Bajnokok Ligája: a jelenleg még egyfélidős Fradi kevés a főtáblára

Kedden este a Ferencváros 1–1-es döntetlent játszott hazai pályán a dán Midtjylland ellen, így 3–1-es összesítéssel elvesztette a párharcot, és kiesett a Bajnokok Ligája 3. selejtezőkörében. Azaz 2017 után a dán csapat már másodszor ejti ki a zöld-fehéreket egy nemzetközi kupasorozat selejtezőjében, és az is biztossá vált, hogy a Midtjylland játszhat a Slovan Bratislava ellen a BL-főtábláért.

Abu Fani sem tudott segíteni ezúttal, a tőle megszokott gólpasszok nagyon hiányoznak Fotó: Polyák Attila

A Fradinak meg marad a remény, hogy az Európa-liga csoportköre még összejön, ráadásul immár a legtöbb szurkoló abban reménykedik, hogy a play offban az Üllői úton sosem feledhető feröeri KI Klaksvik lesz a zöld-fehérek ellenfele, azaz a tavalyi gyalázatot legalább szépíteni tudják, amikor az amatőrökből álló gárda kiejtette a Fradit a BL-selejtező első körében. Persze, előbb a feröeri pékeknek meg kell tudniuk tartani a 2-1-es előnyüket csütörtökön a bosnyák Borac Banja Luka ellenében.

Ám ennyire ne szaladjunk még előre, hiszen a tanulságokat mindenképpen le kell vonnia a Fradinak, hogy sokadik nekifutásra újra összejöjjön a csoportkör a Bajnokok Ligájában. Persze mondhatnánk, hogy, mikor, ha nem most, hiszen ha a szívünkre tesszük a kezünket, akkor kijelenthetjük, sokkal rosszabb sorsolást is kaphatott volna a Fradi a BL-főtábláig vezető úton, mint a The New Saints, a Midtjylland és a Slovan. Ám jelenleg még ezt sem tudta a csapat megugrani, és Pascal Jansen szerint ennek több oka is van.

Most már Pascal Jansen is tudja, mennyire hiányzik Varga Barnabás a csapatból Fotó: Polyák Attila

– A fiúk megmutatták, hogy a nemzetközi porondon is tudnak koncentráltan és magabiztosan játszani. Egy félideig. A dániai és a budapesti mérkőzésen is jobban játszottunk az első félidőben az ellenfelünknél, kontrolláltuk a találkozót. Ahogy az első meccs után, most is azt mondtam a játékosaimnak, hogy akár egy kis hiba is végzetes lehet. Ma is ez történt. Ahhoz, hogy továbbjuss a következő körbe, gólokat kell szerezned. Elég lehetőséget dolgoztunk ki, de nem tudtuk ezeket gólokra váltani. Barni képes gólokat szerezni, ezt sokszor bizonyította, nem véletlenül lett gólkirály. Kiváló személyiség, bízunk benne, hogy minél előbb visszatérhet a pályára – fogalmazott a FradiMédiának Pascal Jansen.

Tehát a Fradi mostani BL-kiesése azon múlt, hogy jelenleg most még csak egyfélidős csapat a nemzetközi szinten, a gólhelyzeteket kialakítja, de nem lövi be, és végül nagyon hiányzik a súlyos arcsérülést szenvedett Varga Barnabás. Ezek nem olyan dolgok, amiken ne lehetne javítani, ráadásul az előző két bajnoki szezon gólkirálya is felépül rövidesen.

A holland szakember azt is közölte, hogy mivel nem volt részese a feröeri Klaksvik elleni vereségnek, ő a jövőbe tekint, nem foglalkozik semmilyen bosszúval. Arról nem is beszélve, hogy a KI még egyáltalán nem is biztos, hogy továbbjut a bosnyákok ellen.

Dibusz szerint az első félidő nagyon rendben volt, de utána jött a fáradtság és a hibák Fotó: Polyak Attila

A Fradi csapatkapitánya, Dibusz Dénes szerint a csapat mindent megtett, az első fél óra talán a várakozásokat is felülmúlta, uralták a játékot, megszerezték a vezetést, de aztán a tempó vagy a fáradtság miatt jöttek a hibák.

– Mi nem tudtuk megszerezni a második gólt, ők pedig szinte azonnal betaláltak a folytatásban. Az utolsó húsz percben nagy kockázatot vállaltunk, egy-egy nagy lehetőség még adódott, de gólt már nem szereztünk – mondta az M4 Sportnak Dibusz Dénes a meccset követően. Csapattársa, Cebrail Makreckis nem titkolja, hogy csalódott, mint az egész csapat, úgy véli, idén bejutnak az Európa-liga csoportkörébe.

– Betaláltunk az első félidőben, jól játszottunk, majd megvoltak a lehetőségeink, de nem sikerült rárúgni a következőt, ami hiba. Az biztos, hogy a meccs elején jobbak voltunk mint ők, a második játékrészben viszont elvesztettük a kontrollt. Csalódottak vagyunk, de nagyon jó esélyünk van az El-főtáblára kerülésre, arra kell koncentrálnunk – fogalmazott a szélsőhátvédként játszó Makreckis.